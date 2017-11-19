Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, DüzceValiliğinin öğrencileri kitap okumaya özendirmek amacıyla başlattığı ’Annem varsa, bende varım’ projesinin Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen açılışına katıldı.

"ETKİN ÖĞRETİM İÇİN DERS SÜRELERİNİ KISALTMALIYIZ"

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yaptığı konuşmada ders saatlerinin kısaltılması gerektiğini belirterek, "Beni 40 dakika dinler misiniz? O zaman ben de diyorum ki; 40 dakika bir ders süresiydi, ama şimdi bilim çağında, teknoloji çağında artık öğrenme süreleri kısaldı. 40 dakikada öğrenciler dikkatlerini bir noktaya odaklayamıyor. Bu ders süresini biraz kısaltmak lazım. Daha etkin öğretim için ders sürelerini kısaltmalıyız." diye konuştu.