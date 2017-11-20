Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES dün tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ÖSYM, 81 il genelinde yapılan ALES sonbahar dönemi sınavı saat 10.15’te başladı ve tam 150 dakika sürdü. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) geçtiğimiz aylarda yaptığı değişiklikle ALES'te soru sayısı ve süre gibi birçok konuda yeniliğe gitmişti. Sınavın sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluştu. Sözel testinde ise adayların sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 soru yer aldı. ALES soruları ve cevapları, sınavın ardından adayların ilk araştırdığı konu oldu. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak ve ALES soruları açıklandı mı?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 19 Kasım’da yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları 22 Ocak 2018’de açıklanacak. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemi tamamlandı. Saat 10.00’dan sonra gelen adaylar, sınav binalarına alınmadı.



ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınavı sonrası sınava girenlerin en çok merak ettiği konu çıkan soruların yanıtları. Puan hesaplaması yapmak isteyen ve zorlandıkları soruların yanıtlarını görmek isteyenler Ales soruları ve cevaplarını arıyor. Ancak ALES soruları ve cevapları ÖSYM tarafından henüz yayımlanmadı. Ortalama 1 ay içinde soru ve cevapların yayınlanması bekleniyor.



Sınavın sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluştu. Sözel testinde ise adayların sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 soru yer aldı.



ALES SONUÇLARI 5 YIL GEÇERLİ OLACAK

Soruların, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacağı belirtilmişti. Sınavda, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte sorulara yer veriliyor.

Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.