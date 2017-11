Türkiye Gazetesi

TİKA ve Tiran Belediyesi işbirliğinde düzenlenilen açılışa, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj, TİKA Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok ve diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Tiran Belediyesi ile başlatılan işbirliğinin gelecekte daha da güçleneceğinin altını çizdi, Türkiye'nin birçok alanda katkı sağlamaya çalıştığını belirtti.

Bayraktar, "Birçok alanda zaten birçok destek ve katkımız bulunmakta. Bunlardan bir tanesi de eğitim alanında. Tabii ki bu güzel kreşi bu halde görmek gayet gurur verici bir sonuç. Tabii ki her zaman biz, belediyelerle özellikle Tiran Belediyesiyle her zaman işbirliğimizi geliştirmiş ve sürdürmüş durumdayız. Bu ilişkimizde her zaman geliştirmeye açığız." dedi.

Tiran Belediye Başkanı Veliaj da Türk kurumlarına, anaokulunun restorasyonuna katkılarından dolayı teşekkür etti.

Gelecek yıl da anaokulların restorasyonu ve inşasına yönelik maddi desteklerin devam edeceğini aktaran Veliaj, "Bağışçıların yardımseverliği sayesinde Tiran şehrinde anaokullarını düzene soktuk. Bu hizmetleri Tiran kırsalında da sunmamız gerekir." diye konuştu.

TİKA restorasyon çalışmaları kapsamında okulun çatı onarımı, banyo restorasyonu ve nemli bölgelerin yeniden yapılandırılmasını gerçekleştirirken okula mobilya, masa ve sandalye gibi eşyalar da bağışladı.