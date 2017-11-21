Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dün gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişim sağlayabilecek. Sınav soruları, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.
ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
21.11.2017 - 11:45 | Son Güncelleme: 21.11.2017 - 11:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
Etiketler : ösym,ales,ales soruları,ales soru kitapçığı,ales 2017,
521411 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/521411.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER