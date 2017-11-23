Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ders saatlerinin ilkokul, ortaokul ve liselerde farklı olabileceğini de kaydeden Bakan Yılmaz, Meclis’te bir grup gazeteciyle sohbetinde özetle şunları söyledi: “Öğrencilerin derse odaklanma sürelerini dikkate almak gerekiyor. Bu konuda birçok araştırma da var. Bu durum ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için farklılık gösterebiliyor. İlkokullarda daha az, diğer okullarda daha uzun olabiliyor. Okulu öğrenciler için daha eğlenceli hale de getirmek gerekir. Özellikle ilkokullarda ders saatleri kısaltılıp teneffüs süreleri uzatılabilir.

Ben bu öneriyi kamuoyunun değerlendirmesine sunmak için gündeme getirdim. Bu konuda şu anda ya da önümüzdeki öğretim döneminde bir adım atılacak diye bir şey yok. Bütün bu değerlendirmelerin sonunda bir talep olursa olabilir. Şimdi, kamuoyunun değerlendirmelerine bakıyoruz. Bunu ayrıca öğretmen, öğrenci ve velilere de sorabiliriz. Bütün bu geri dönüşlerden sonra konu değerlendirilecek.”