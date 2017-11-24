Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UÜ Uluslararası İlişkiler Topluluğu tarafından Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta bir konuşma yapan Prof. Dr. Ortaylı, tarihi kapalı çarşıların dünyadaki örnekleriyle ilgili bilgiler verdi.

Özellikle Ayasofya Camisi ve benzer tarihi eserlerde kullanılan mimari tekniklere değinen Prof. Dr. Ortaylı, öğrencilere daha çok araştırma yapmaları konusunda öğüt verdi.

Selçuklu devrindeki kervansarayları da anımsatan Ortaylı, "Dünyanın en büyük sanayi merkezlerinden birini, benim gençliğimden bu yana benim hayatımın içinde kurduk. Çok para kazanıyoruz ve çok problemler oluşturuyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Ortaylı, halkın bilinçlenmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Her sefer bu şehir ve çevresindeki tabiatın ve tarihin tahribatını görmekle ömrüm geçiyor. Bunun sona gelmesi gerekir. Türkiye halkı o kadar bilinçlenecek ki hayatın sadece artan i·hracat ve zengi·nli·kten deği·l, aynı zamanda yaşadığımız çevreden ve korumak zorunda olduğumuz tari·hten i·baret olduğunu anlayacak. Bu en önemli· unsur ve bunu yapmak i·çi·n de dünyayı yeni·den düzenlemek gerekecek. Bu çok açık bi·r şey. Bunu yapmadığımız takdi·rde i·lk önce ruhen hastalanmaya başlarız sonra da fi·zi·ki· hastalıklar arkasından geli·r, bu kaçınılmaz bi·r durum."

Bu arada, konferans öncesinde, salonda ayakta duracak yer de kalmayınca görevlilerin kapıları kapaması üzerine, bina dışında kalan öğrenciler yer bulma umuduyla kapı önünde bekleyişini sürdürdü.