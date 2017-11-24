Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl ilk kez gerçekleşmesine rağmen katılımın yoğun olduğu Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı’nın üçüncüsü 5 Kasım’da yapıldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlen sınavın soruları ve cevapları kısa süre içerisinde resmi sayfa üzerinden erişime açıldı. Yaklaşık 3 haftadır YÖKDİL sonuçlarını bekleyen adaylar, bugün itibariyle aldıkları puanı görüntüleyebilecek.