Bu yıl ilk kez gerçekleşmesine rağmen katılımın yoğun olduğu Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı’nın üçüncüsü 5 Kasım’da yapıldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlen sınavın soruları ve cevapları kısa süre içerisinde resmi sayfa üzerinden erişime açıldı. Yaklaşık 3 haftadır YÖKDİL sonuçlarını bekleyen adaylar, bugün itibariyle aldıkları puanı görüntüleyebilecek.
YÖKDİL sonuçları açıklandı
24.11.2017 - 17:35 | Son Güncelleme: 24.11.2017 - 17:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Üzerinden üç hafta geçen YÖKDİL sınavı açıklandı. Sınava giren adaylar, sonuçların açıklandığını sosyal medya hesaplarından duyurdular. YÖKDİL sınav sonuçları adayların kişisel bilgileriyle görüntülenebiliyor.
Etiketler : YÖKDİL sonuçları,eğitim,
522402 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/522402.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER