Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi: AÖF sınav sonuçları açıklandı. AÖF tarafından 25-26 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen güz dönemi ara sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı. Peki, AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte 2017 AÖF sınav sonuçları...



AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...



AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI



Anadolu Üniversitesi tarafından uygulanan AÖF sınav sonuçları bugün açıklandı. Öğrenciler AÖF sınav sonuçlarına Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C Kimlik Numaralarını girerek öğrenebilecekler.



AÖF SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (AÖF 2017-2018 GÜZ DÖNEMİ SINAV SONUÇLARI)



AÖF SINAV SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?



AÖF soru ve cevapları henüz açıklanmadı. Geçmiş yıllarda çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına AnadoluM eKampüs Sisteminden erişim sağlanıyor. https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

25-26 Kasım'da yapılan AÖF vize sınavlarının soruları ve cevapları ise henüz yayınlanmadı. Soru ve cevapların bir hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDEBİLİR MİYİM?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

MAZERET SINAVI NEDİR, NASIL BAŞVURU YAPILIR?



Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren, Anadolu üniversitesinin bir fakültesidir. Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir Açıköğretim. Tüm Türkiye’de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa’da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır.