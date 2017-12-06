Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KPSS tercih sonuçları erişime açıldı. KPSS-2017/2 Tercih Kılavuzunda yer alan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına KPSS yerleştirme işlemleri tamamlandı. 14-23 Kasım tarihleri arasında tercih yapan binlerce memur adayı için sonuçlar az önce belli oldu. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 6 Aralık 2017 tarihinde saat 15:20'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişilebilir. İşte KPSS tercih sonuçları...



KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA



Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak için 2017/2 KPSS sınavına katılan ve sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerini yapan adaylar KPSS tercih sonuçlarına göre yerleştirildikleri kurumları merak ediyor. ÖSYM ise bugün 2017/2 KPSS tercih sonuçlarını açıkladı. KPSS tercih sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişime açıldı.



KPSS 2017/2 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (2017 KPSS SONUÇLARI ÖĞREN)



KPSS sonuçlarına göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS-2017/2 Tercih Kılavuzu'nda yer alan bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek.

KPSS TERCİH VE YERLEŞTİRME SONUÇLARI (2017/2 KPSS SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN)

KPSS 2017/2 tercih sonuçları yerleştirme yapılacak hizmet sınıfları;

- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 426 kişi

- Teknik Hizmetler Sınıfı 297 kişi

- Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 127 kişi

- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 41 kişi

- Yardımcı Hizmetler Sınıfı 7 kişi



KPSS 2017/2 ATAMA, TABAN PUANLARI

KPSS-2017/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (LİSANS)

KPSS-2017/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (ÖNLİSANS)

KPSS-2017/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)

KPSS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacak. Aynı puana sahip adaylar varsa mezuniyet tarihi önce olana öncelik verilecek. Mezuniyet tarihinin de aynı olması durumunda yaşı büyük olan öncelik kazanacak.



Kadro ve pozisyonlar için gerekli şartların adaylar tarafından taşınıp taşınmadığı kontrol edilecek. Kılavuzda yer alan şartları taşımadığı halde tercihte bulunanların, tercihleri iptal edilecek. Yerleştirme işlemlerinde adayın puan ve tercih sırasına bakılacak. Birinci tercihine yerleşemeyenler ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyenler üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak. Son tercihinde de seçilmeyen adaylar, yerleşememiş olacak.



Bir kadro ya da pozisyona yerleştirilen aday, doğrudan yerleştiği kuruma başvuru yapacak. Başvuru için gerekli olan evraklar da atanan kurum veya kuruluştan öğrenilecek.



HERHANGİ BİR KADROYA YERLEŞEN ADAY NE YAPACAK?



Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum / kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğrenecekler.

2018 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih sonuçlarında yerleşemeyen adaylar, 2018 yılında yapılacak KPSS’ye girecek. 2018 yılı sınav takvimine göre; KPSS Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Başvurular, 10-21 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sınavın sonuçları ise 31 Ağustos tarihinde ilan edilecek.

KPSS Alan Bilgisi 28-29 Temmuz tarihlerinde yapılacak. KPSS ÖABT oturumu da 5 Ağustos’ta yapılacak.



KPSS ön lisans başvuruları 8 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında alınacak. Sınav, 4 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.



2018 KPSS Ortaöğretim, 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular, 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sınavın sonuçları, 8 Kasım’da açıklanacak.



2018 KPSS TARİHLERİ

KPSS tercihleri sonucunda yerleştirilmeyen adaylar, 2018 KPSS’ye girebilecek. Açıklanan sınav takvimine göre;

- KPSS Lisans 22 Temmuz’da yapılacak. Başvurular 10 Mayıs ve 21 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar 31 Ağustos’ta açıklanacak

- KPSS Alan Bilgisi 28-29 Temmuz

- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 5 Temmuz

- KPSS Ön Lisans 4 Kasım’da yapılacak. Başvurular 8 Ağustos ve 12 Eylül tarihleri arasında alınacak

- KPSS Ortaöğretim 7 Ekim’de yapılacak. Başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar, 8 Kasım’da ilan edilecek.

Sınavlar için başvuru işlemleri, ÖSYM’nin aday işlemleri sisteminden yapılacak.