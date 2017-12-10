Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ekvador’daki San Gabriel de Piquiucho Eğitim Birimine laboratuvar ürünleri ile fizik ve biyoloji ekipmanı temin etti.

TİKA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekvador’un Kolombiya sınırında yer alan ve Awa yerlilerinin yaşadığı Carchi eyaletindeki eğitim birimine mikroskop, insan iskeleti ve vücut modelleri, mühendislik deney ekipmanı ve laboratuvar malzemesi sağlandı.

Genç nüfusun geleceğine yapılan bir yatırım

Türkiye’nin Quito Büyükelçisi Korkut Güngen, TİKA yetkilileri ve Ekvadorlu eğitim görevlilerinin katıldığı teslim töreninde konuşan Ekvador Eğitim Bakanlığı bölge koordinatörlerinden Gustavo Vladimir Ortiz Lopez, TİKA’nın sağladığı desteğin genç nüfusun geleceğine yapılan bir yatırım olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Birimin Rektörü Wilmer Revelo da ekipmanlar sayesinde öğrencilerin dersleri deneylerle anlamaya başlayacağını ve başarı oranlarının artacağını ifade etti.

Yetkililer, yaklaşık 650 öğrencinin yararlanacağı ekipman için Türk halkına teşekkür etti.