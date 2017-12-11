Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 ATA AÖF güz dönemi sınav sonuçları açıklandı mı? 2-3 Aralık tarihlerinde Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi sınavlarına giren yüz binlerce aday, ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sormaya başladı. ATA AÖF Güz dönemi ara sınavlarında milyonlarca öğrenci ter döktü. Üniversiteyi açıktan gayretle bitirme arzusuna giren adaylar, sınav stresi yaşadı. Sınavın ardından ne zaman açıklanacağı merak konusu olan ATA AÖF sınavları ile ilgili net bir bilgi verilmezken, her dönem olduğu gibi ATA AÖF sınav sonuçlarının sınavdan yaklaşık 15 gün sonra belli olması bekleniyor. 2017 ATA AÖF güz dönemi sınav sonuçları ile ilgili detaylar için haberimizi inceleyebilirsiniz...

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne kayıtlı olan öğrenciler, "Öğrenci Girişi" sayfasına kişisel bilgilerini girerek sonuçlarını görüntüleyebilecek. Sonuç belgeleri öğrencilerin adreslerine postalanmayacak.

ATA AÖF ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

ATA AÖF BAŞARI NOTU NASIL HESAPLANIR?

(1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, BDS uygulanır. BDS, öğrencinin başarı durumunun, birlikte ders aldığı diğer öğrencilerle beraber belirlendiği sistemdir. Bu değerlendirmede; dersi alan tüm öğrencilerin yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl son sınavlarında aldıkları

puanların istatiksel sonuçlarını dikkate alır.

(2) Başarı notları hesaplanırken DKL altındaki puanlar değerlendirmeye alınmaz. DKL’nin maksimum değeri 100 üzerinden 25 (yirmibeş)’dir. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı ilgili dersten devam alan öğrenci sayısının % 30’unu aşamaz.

(3) Başarı notlarının hesaplanmasında AL değeri 30 (otuz)'dur. Ham başarı puanları AL'nin altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak FF notu ile değerlendirilir. AL ve DKL arasında kalan puanlar diğer puanlarla birlikte istatistiksel değerlendirmeye katılır.

(4)Başarı notları ilan edildikten sonra, itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatiksel dağılımına yansıtılmaz.

(5)Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde gerekçesi ile birlikte bir dersin başarı durumunun yeniden değerlendirmesine karar verebilir.

ÖĞRENCİLERE HATIRLATMALAR

Atatürk Üniversitesi, AÖF sınav sorularına itiraz hakkıyla ilgili duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuruda;

"Sadece kesin olarak hatalı gördüğünüz sorulara itirazda bulununuz. Daha önceki sınavlarda bazı öğrencilerimizin bir derste 20 soruya itirazda bulunarak online soru itiraz sistemini suistimal ettiği tespit edilmiştir. Bu durum gerek soru itirazlarının incelenme, gerekse sınav sonuçlarının açıklanma süresinin uzamasına neden olmaktadır.

İtiraz sürecinin daha hızlı ve daha sağlıklı yürütülebilmesi için bir öğrencinin ara sınav döneminde soru itiraz hakkı toplamda 10 soruyla sınırlandırılmıştır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır. Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.