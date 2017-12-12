Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyaret kapsamında düzenlenen programa Haradinaj ve Kılıç'ın yanı sıra, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye Maarif Vakfı Balkanlar Koordinatörü Salih Sağır, Uluslararası Kosova Maarif Okulu Müdürü Mesut Özbaysar, çok sayıda öğretmen ile öğrenci katıldı.

Özbaysar, program kapsamında Başbakan Haradinaj'ı vakfın çalışmaları hakkında bilgilendirirken, öğrenciler Arnavut milli giysileri ile gösteri sundu.

Program kapsamında Trabzon Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi öğrencileri de Türkçe şarkılar seslendirdi.

Başbakan Haradinaj, burada yaptığı konuşmada, Kosova'da böyle bir okulun varlığından memnun olduğunu dile getirerek, "Bu okul, Kosova'daki çocuklar için yüksek standartlarda ve bu kadar iyi bir programla eğitim görmeleri açısından gerçekten iyi bir imkan. Prizren'deki Maarif Okulu yüksek öğretim seviyesine sahip ve çok ciddi bir okul." dedi.

Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Haradinaj, "Kosova olarak Türkiye ile çok iyi iş birliğine sahibiz. Bu işbirliğini okulunuz ile birlikte arttıracağız." diye konuştu.

Haradinaj, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Maarif Vakfı Balkanlar Koordinatörü Sağır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın Balkanlardaki ilk okulunun Kosova'ya açıldığını hatırlattı.

Kosova'da başkent Priştine'ye bağlı Liplan ile Prizren'de olmak üzere iki okul bulunduğunu kaydeden Sağır, okulun Priştine'de 120 ve Prizren'de 110 olmak üzere toplamda 230 öğrencisi bulunduğunu aktardı.