Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı Kılavuzu", Millî Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer aldı.

Kılavuza göre, Almanca, Fransızca ve İtalyanca konuşulan Avrupa ülkelerinde Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretmeni olarak görevlendirilecek sınıf ve branş öğretmenlerini seçmek üzere yapılacak sınava adaylar, 18-29 Aralık 2017 tarihlerinde başvuru yapabilecek.

Başvuru şartları arasında, T.C. vatandaşı olmak, sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 yıl hizmette bulunmak, Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışmak, en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak, yapılacak mülakatta başarılı olmak yer alıyor.

Adaylar, kılavuza Bakanlığın internet sitesinden ulaşabilecek.