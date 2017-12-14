Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni liseye giriş sistemine ilişkin detayları tekrar paylaştı. Son durum şu şekilde...

- Tercihleri haziranda gerçekleşecek. Temmuz sonunda kayıt bilgileri ilan edilecek.

- Öğrenciler, ikamet ettiği eğitim bölgesinde bulunan liselere nakil yaptırabilecek.

- Sınavsız girecekler için her bölgede, her türden en az 9 okul yer alacak. Öğrenciler, zorunlu 5 tercih yapacak. Hiçbir öğrenci için yerleşememe durumu olmayacak.

- Öğrenciler, farklı okul türleri arasında 10. sınıf sonuna kadar, ikamet edilen eğitim bölgesi kriteri göz önünde bulundurularak nakil başvurusu yapabilecek.

- Sınavla öğrenci alan liseler Fen, Sosyal Bilimler ve Proje okullarından oluşacak. Sınav, 8. sınıf müfredatını kapsayacak. 135 dakika sürecek. 90 çoktan seçmeli soru sorulacak. Sayısal ve sözel iki bölümden oluşacak. 3 yanlış 1 doğruyu götürecek. Yerleştirme, yalnız sınav puanıyla yapılacak.

- Sınav puanı ile tercihlerine yerleşemeyenler, diğer öğrenciler gibi adreslerine bağlı olarak eğitim bölgelerinden yerleştirilecek. Sınavla öğrenci alan okullarda, boş kalan kontenjanlar doğrultusunda, sınav puanına göre nakil yapılabilecek.

- Güzel sanatlar ve spor liseleri, özel yetenek sınavıyla öğrenci almaya devam edecek. Bu tür okullar için ayrı bir kayıt süreci uygulanacak.