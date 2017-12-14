Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni liseye giriş sistemine ilişkin detayları tekrar paylaştı. Son durum şu şekilde...
- Tercihleri haziranda gerçekleşecek. Temmuz sonunda kayıt bilgileri ilan edilecek.
- Öğrenciler, ikamet ettiği eğitim bölgesinde bulunan liselere nakil yaptırabilecek.
- Sınavsız girecekler için her bölgede, her türden en az 9 okul yer alacak. Öğrenciler, zorunlu 5 tercih yapacak. Hiçbir öğrenci için yerleşememe durumu olmayacak.
- Öğrenciler, farklı okul türleri arasında 10. sınıf sonuna kadar, ikamet edilen eğitim bölgesi kriteri göz önünde bulundurularak nakil başvurusu yapabilecek.
- Sınavla öğrenci alan liseler Fen, Sosyal Bilimler ve Proje okullarından oluşacak. Sınav, 8. sınıf müfredatını kapsayacak. 135 dakika sürecek. 90 çoktan seçmeli soru sorulacak. Sayısal ve sözel iki bölümden oluşacak. 3 yanlış 1 doğruyu götürecek. Yerleştirme, yalnız sınav puanıyla yapılacak.
- Sınav puanı ile tercihlerine yerleşemeyenler, diğer öğrenciler gibi adreslerine bağlı olarak eğitim bölgelerinden yerleştirilecek. Sınavla öğrenci alan okullarda, boş kalan kontenjanlar doğrultusunda, sınav puanına göre nakil yapılabilecek.
- Güzel sanatlar ve spor liseleri, özel yetenek sınavıyla öğrenci almaya devam edecek. Bu tür okullar için ayrı bir kayıt süreci uygulanacak.
Liselere yerleştirmede detaylar belli oldu: 9 okuldan beşini seçmek zorunlu
Hiçbir öğrenci için yerleşememe durumu olmayacak. Sınavla bir yere giremeyen, yakınındaki okula gidecek.
Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni liseye giriş sistemine ilişkin detayları tekrar paylaştı. Son durum şu şekilde...
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