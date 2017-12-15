Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okulun açılış törenine Faryab Vali Yardımcısı Abdul Mukim Rasih, İl Eğitim Müdürü Muhammed Yasin Arsalan, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Mustafa Erdeviren, TİKA'nın Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zeki Bulduk, Koordinatör Yardımcısı Savaş Gündüz, kaymakamlar, il şura vekilleri, kanaat önderleri ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Rasih, Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluğun ezeli ve ebedi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, bu dostluk gereği Afganistan'ın tüm bölgelerinde yardım faaliyetlerinde bulunduğunu ifade eden Rasih, özellikle eğitim alanında yapılan yardımların çok önemli olduğunu belirtti.

Her zaman Afgan halkının yanında olan ve mazlumları yalnız bırakmayan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür eden Rasih, ''Faryab genelinde halen birçok okulda bina bulunmuyor, TİKA'nın yaptırdığı bu okul sayesinde bölgedeki bu sorun aşılmış oldu.'' diye konuştu.

''Afganistan'ın kalkınması için eğitim şart"

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Erdeviren de Afganistan'ın kalkınması için eğitimin vazgeçilmez olduğunu kaydetti.

Erkekler kadar kadınların da eğitime teşvik edilmesi gerektiğini dile getiren Erdeviren, eğitimsiz toplumun kalkınmasının zor olduğunu vurguladı.

Başkonsolos Erdeviren, Türkiye'nin Afganistan halkının yanında olacağını aktardı.

TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Bulduk ise Türkiye'nin TİKA aracılığıyla Afganistan genelinde onlarca okul yaptırdığını ve bu okullarda binlerce öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Bulduk, Kurgan ilçesinin Surh Bazar köyüne TİKA tarafından yaptırılan 16 sınıflık okulun tüm teçhizatının da TİKA tarafından karşılandığını belirterek, bu okulda en kaliteli insanların yetişeceğini umduklarını sözlerine ekledi.