Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'ndan (TİKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekvador ile Kolombiya sınırında yer alan ve Awa yerlilerinin yaşamlarını sürdürdüğü Piquiucho bölgesinde hizmet veren San Gabriel de Piquiucho Eğitim Birimine, ihtiyaç duyduğu bilim kitleri ile laboratuvar ekipmanları, düzenlenen törenle teslim edildi.

Ekvador'un sınır bölgesinde yer alan ve yeterli eğitim altyapısından yoksun şekilde öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü okula yapılan fizik-kimya kitleri ve deney ekipmanları desteği sayesinde yaklaşık 650 öğrencinin eğitim kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve modern ekipmanlar aracılığıyla eğitimlerini sürdürmeleri konusunda önemli adımlar atıldı.

TİKA'nın mikroskop, insan gövde ve iskelet modelleri, mühendislik deney ekipmanları ve laboratuvar malzemelerinden oluşan eğitim setleri desteğiyle özellikle fen bilimleri alanında uluslararası standartlarda eğitim görme imkanına sahip olmayan Ekvadorlu öğrenciler, bilgilerini deneysel ortamda pekiştirme olanağına kavuştu.

Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Korkut Güngen ve TİKA yetkililerinin katıldığı teslim töreninde konuşan Ekvador Eğitim Bakanlığı 1. Bölge Eğitim Koordinatörü Gustavo Vladimir Ortiz Lopez, TİKA'nın desteğinin genç nüfusun geleceğine yapılan yatırım olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve tam donanımlı eğitim birimleri oluşturulması yoluyla eğitim kalitesinin geliştirilmesi için önemli bir adım atıldığını belirtti. Lopez, cömert yardımları için Türk halkına şükranlarını iletti.

San Gabriel de Piquiucho Eğitim Birimi Rektörü Wilmer Revelo da öğrencileri gözlem ve analiz yapmaları için teşvik edecek ve akademik bilgileri ezberlemek yerine deneylerle anlamayı ön plana çıkaracak bu destek sayesinde eğitim sistemlerinin veriminin ve başarı oranlarının yükseleceğini söyledi.

Öğrencilerin yerel dans gösterisi yaptığı törene katılan aileler, destek sayesinde çocuklarının başarı oranlarının hızla artacağından emin olduklarını kaydetti.