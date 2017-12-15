Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Ordu İl Başkanlığını ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Ordu'da eğitim yatırımlarının aralıksız sürdüğünü söyledi.Yılmaz, liselere geçişte uygulanacak yeni sistem hakkında, "Yeni sistemde inşallah evlatlarımızın yüzde 90'ının kendi muhitinde eğitim almasını sağlayacağız. Ben kendi muhitimde okudum. Herkes de öyledir. Kesinlikle evlatların en iyi yetiştiği ortam aile ortamıdır. Annesinin, babasının sıcaklığı, kardeşlerinin koruyuculuğu. Mahallenin bile bir koruyuculuğu vardır. Dolayısıyla bırakın mahallesinde olsunlar." dedi.

Kendi mahallesini, ilini ve beldesini terk edenlerin farklı davranış kalıplarına girebileceğini, farklı yerlere çekilebileceğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bence kesinlikle bu çok daha iyi olacaktır. Bizim iddiamız ve çalışmamız odur ki sadece sınavla öğrenci alan okullardan mezun olanlar üniversiteyi kazanmıyor. Sınavla öğrenci almayıp da mahalledeki okullardan mezun olanların da diğerleri kadar başarılı olduğunu gösterdiğimizde o zaman bu sınav stresi ve sınav kaygısı ortadan kalkacaktır. 'Sınava bile gitmeye gerek yok.' diyeceğiz. İnşallah onu da önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. Şuna adım gibi eminim ki inanın Türkiye iyi noktada gidiyor. İnşallah geleceğimiz aydınlık, bundan hiç şüpheniz olmasın."

"Yeni gelen sistem kesinlikle daha demokratik"



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine de değinen Bakan Yılmaz, "Yeni sistemde hükümeti millet kuracak. Millet sabah oyunu verecek, akşam hükümeti kimin kurduğunu bilecek." diye konuştu.Yılmaz, seçimler sonrasında hükümet kurulamamasının ülkelerde zaman kaybına yol açtığını ifade ederek, "Yeni gelen bu sistemde hükümete ve parlamentoya beş yıl veriyorsunuz. Bütün yetki de iki sandık arasında. Eğer vatandaş memnunsa ikinci beş yılda da yine yoluna devam eder. Memnun değilse de değiştirir. Bu millet bir seçimde yüzde 21 oy verdiği bir partiyi, bir sonraki seçimde yüzde 1'e düşürmüştü. Yeni gelen sistem kesinlikle daha demokratik." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sistemin Türkiye'nin birliği ve bütünlüğünün de garantisi olduğunu belirten Yılmaz, "Çünkü her bölgeden oy alamayan bu dönemde iktidar olamaz, hükümeti yönetemez. Yüzde 34'le ülkeyi yönetmektense yüzde 50+1 ile yönetmek daha demokratiktir. Daha çok millî iradeye uygundur." dedi.Yılmaz, bu sistemin istikrar getireceğini aktararak, "Kavgalardan kaçınılacaktır. Bu sistemde hakem millettir. Milletin hakem olduğu bir yerde kaygıya gerek var mı? Hiç kaygıya gerek yok. Millet ne yaparsa doğrusunu yapar." diye konuştu.