Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beden eğitimi derslerinde yapılan aktivitelerde öğrencilerden kendilerine verilen basit materyallerden istediklerini kullanarak kendi oyunlarını tasarlamalarını ve oyunun kurallarını yazmaları istendi. Gruplara ayrılan öğrenciler kendi aralarında fikirler üreterek kendi oyunlarını tasarladılar.

Okulun beden eğitimi öğretmeni Ayşegül Aygün, yapılan çalışmalarla öğrencilerin grup içinde paylaşımlarla grup içindeki ilişkilerini geliştirme fırsatı bulduklarını söyledi. Aygün ayrıca her öğrencinin becerilerini grup ortamı içinde deneme şansı yakaladığını da ifade etti.

Öğrencilerin yapılan aktivitelerden keyif aldıklarını vurgulayan Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Hakkı Okur, "Öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken; onları beden, zihin, ruh ve duygu bakımından da yetiştirmek önde gelen hedeflerimizdendir. Öğrencilerimiz yoğun ders müfredatları içinde ulusal sınavlara hazırlanırken aktif dinlenme yapabilecekleri bu gibi faaliyetleri de önemsiyoruz ve değer veriyoruz" diye konuştu.

Öğrencileri sadece akademik başarı ile değerlendirmemek gerektiğini ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Millî Eğitim Bakanlığı’nın da öğrencilerin yeteneklerini ön plana çıkaracak çalışmalar yaptığını söyledi. Anaokulundan liseye kadar her kademede öğrencilerin el becerilerini ve grup içinde çalışma niteliklerini geliştirecek aktiviteler düzenlediklerini vurgulayan Yeltekin, öğrencilerin bu etkinliklerde hem kendilerini geliştirdiklerini hem de zihinsel olarak rahatladıklarını belirtti.