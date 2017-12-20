Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, yağmurlama ve damlama borusunu çekmeyen vatandaşa su vermeyeceklerini belirterek, “Çünkü toprağın gelecek nesillere tuzlanarak verilmesine müsaade edemeyiz” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, toplu temel atma törenine katılmak amacıyla Mardin’e geldi. Havayoluyla kente gelen Eroğlu, valiliği ziyaret etti. Burada valilik bahçesine fidan diken Eroğlu, daha sonra basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Bakan Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşa edilecek olan Mardin Depolaması Cazibe Sulaması ve Cazibe Sulama Ana Kanalı’nın maliyetinin 660 milyon TL olduğunu belirterek, bu kapsamda yaklaşık 44 kilometrelik kanalın inşa edileceğini ve 300 bin dekar alanın sulanacağını vurguladı.

“Vahşi sulama yapmışlar”

Mardin’de daha önce su olmadığını ancak kendilerinin iki taraftan su getirdiğini anlatan Eroğlu, “Atatürk Barajı’ndan sulama, Beyaz Su’dan da içme ve kullanma suyu getirdik. Midyat’tan girdim, bütün Mardin’i geziyorum. Şimdi bunu vatandaşa duyurun. Sulama için bir kültür oluşturmak gerek. Bakın Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde vatandaşa su verdik. Vatandaş öyle bir sulama yaptı ki. Neredeyse vahşi bir sulama. Neredeyse mezar kazdıkları zaman 6 metreden su çıkacak. O kadar çok kullanmışlar ki bu çok tehlikeli. Çünkü her buharlaşan su tuzunu bırakır, tarla tuzlanır. Bu yüzden diyoruz ki, biz vatandaşlar ile toplantı yapacağız. Su vereceğimiz zaman parsel başına kadar suyu getireceğiz. Arada su alma ağızlıklarını bırakacağız. Vatandaş kendi tarlasına yağmurlama ve damlama borusunu çekecek. Yağmurlama ve damlama borusunu çekmeyen vatandaşa su yok kardeşim. Çünkü toprağı gelecek nesillere tuzlanarak vermesine müsaade edemeyiz. Onun için, onun evladı için toprağı korumamız lazım. Biz kesinlikle karar aldık. Hatta bu konuda Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığımız da yüzde 50 hibe verecek. Kendi tarlasına çekeceği boru için hibe verecek. Arkadaşlar kesin talimat veriyorum. Su verilecek ancak tarlasına kendi borusunu çekmeyen vatandaşa su yok” diye konuştu.

Toplantıya, Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti Milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı, DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Orman Genel Müdürü Bekir Karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş ile Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş katıldı.