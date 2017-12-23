Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın imzaladığı genelge kapsamında, meslek liselerinde öğrenim gören 1 milyon 700 bin öğrenci, 81 ilde kimsesi olmayan yaşlıların evlerinde toplum hizmeti verecek. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, projeyle öğrencilerin toplumda kalıcı gönül köprüleri kurması, sosyal becerilerini geliştirmeleri ve okula aidiyet duygularının güçlendirilmesini amaçladıklarını dile getirdi. Gülay, proje kapsamında, öğrencilerin öğretmenleriyle okulun bulunduğu mahallede ihtiyaç sahibi yoksul, yaşlı veya muhtaç kimsesizlerin ev ve eşyalarının küçük bakım ve onarımlarını yapacağını, hayatlarını kolaylaştıracak bilgilendirme ya da yardımlarda bulunacaklarını ifade etti. Gülay “Öğrencilerin yaptığı uygulamayı işletme eğitimi ve staj kapsamına aldık. Böylece öğrenciler, sadece okulda ve işletmede öğrendikleri bilgilerle değil bu muhtaç insanlara destek vererek mesleki bilgilerini geliştirmiş olacaklar" diye konuştu.