Projenin tanıtımı dolayısıyla İstanbul Taksim’deki bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Proje kapsamında UDF’nin belirlediği down sendromlu 8 genç, ZÜCDER üyesi Karaca, Schafer, Korkmaz, Bernardo, Hisar, Hürsultan ve Akyüz Plastik’te istihdam edilecek. Projeyle, down sendromlu gençlere mesleki eğitimin yanı sıra, istihdam olanakları sağlanması hedefleniyor. İstanbul’da start alacak ve 17 ille devam edecek proje kapsamında, down sendromlu gençlere 12 Ocak-16 Şubat 2018 tarihleri arasında ZÜCDER ofisinde satış ve ofis yönetimi eğitimi verilecek. Eğitimin tamamlanmasının ardından kursiyerler, 5 Mart 2018’de projeye destek veren markalarda satış ve ofis elemanı olarak çalışmaya başlayacak. Toplantıda konuşan ZÜCDER Başkanı Uğur Kaymak, Türkiye’de perakendede en hızlı yayılan ve markalaşmanın en yüksek olduğu sektörün züccaciye alanı olduğunu belirtti. Kaymak, iş verenlerin engelli birey çalıştırma oranlarıyla ilgili de bilgiler vererek, devletin engelli, terör mağduru veya eski hükümlülerin istihdamı konusunda işverenlere zorunluluk getirdiğini anlattı. Kaymak, engelli vatandaşların yaklaşık yüzde 20’sine istihdam sağlanabildiğine işaret etti.