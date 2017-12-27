Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığından (MEB), öğretmenlerin alan değişikliği başvuru süresinin uzatıldığı bildirildi.MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin, alan değişikliği başvuru işlemleri, 28 Aralık saat 15.00'e kadar uzatıldı.Ayrıca özel eğitim alanında güncellenen kontenjanlar da sisteme yansıtıldı.