Millî Eğitim Bakanlığından (MEB), öğretmenlerin alan değişikliği başvuru süresinin uzatıldığı bildirildi.MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin, alan değişikliği başvuru işlemleri, 28 Aralık saat 15.00'e kadar uzatıldı.Ayrıca özel eğitim alanında güncellenen kontenjanlar da sisteme yansıtıldı.
Öğretmenlerin alan değişikliği başvuru süresi uzatıldı
27.12.2017 - 15:57 | Son Güncelleme: 27.12.2017 - 15:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Eğitim Bakanlığından öğretmenlerin alan değişikliği başvuru süresinin uzatıldığı bildirildi.
Etiketler : Millî Eğitim Bakanlığı,Öğretmenlerin alan değişikliği başvuru süresi,
531327 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/531327.aspx
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