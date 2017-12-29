Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Makedonya'daki Uluslararası Balkan Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesine üç boyutlu yazıcı hibe etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA, 2012-2013 eğitim yılında Şanghay Kriterlerine göre Makedonya’nın en başarılı üniversitesi seçilen 7 fakülte, 22 bölüm ile Sırbistan, Arnavutluk, Kosova, Bulgaristan, Karadağ gibi tüm Balkan ülkelerinden gelen 200'ün üstünde öğrencisi bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinin kapasitesinin güçlendirilmesi çerçevesinde Türkiye'den temin edilen üç boyutlu yazıcıları düzenlenen törenle üniversite yetkililerine teslim etti.

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, teslim töreninde yaptığı konuşmada, üniversitenin yeni kampüsünde bütün birimleriyle eğitime hazır olduğunu ve kampüs yerleşkesinin tüm donanımının TİKA tarafından sağlandığını dile getirdi.

Kocayusufoğlu, Sanat Fakültesi ve öğrencilerinin başarılı çalışmalarına katkı sağlayacak olan iki özel ürünün temin edilmesinden dolayı TİKA’ya teşekkür etti.

TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden de 2006'dan bu yana Makedonya’da hayata geçirdikleri 800’den fazla projeyi birçok alana yaydıklarını belirterek, bu proje ile eğitime ayrı bir önem verdiklerini belirtti.

Tüm donanımı ve modern eğitim materyalleri TİKA tarafından karşılanan ve 6 bin öğrenci kapasitesine sahip üniversite, Türkiye ile Balkanlar arasında eğitim ve kültür köprüsü olma misyonu ile hareket ediyor.