Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ailelerin eğitim bütçelerini destekleyecek önemli indirimlerde bulunduklarını belirten İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, İhlas Koleji olarak avantajlı kayıt dönemini başlattıklarını duyurdu. Ocak ayı boyunca geçerli olacak avantajlı erken kayıt döneminde İhlas Koleji velilerinin %20 oranında indirimden faydalanacağını belirten Yeltekin, İhlas Koleji’ne gelerek Ocak ayında 2018-2019 eğitim yılı için kayıt yaptıran velilere 2017-2018 eğitimin yılının ikinci dönemi için %50 indirim yapılacağını kaydetti.