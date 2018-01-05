Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AÖF sınav giriş yeri sorgulama, AÖF sınav belgesi alma, 2017 - 2018 AÖF güz dönemi final sınav tarihleri ne zaman, AÖF dönem sonu sınavları ne zaman başlayacak ile ilgili aradıklarınız bu haberde. Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Peki AÖF sınav giriş yeri sorgulama ve sınav belgesi nereden alınacak. Yüz binlerce aday, açık öğretimden üniversite eğitimlerine devam ediyor. Öğrenciler, ''Sınav giriş yeri sorgula, AÖF sınav belgesi alma'' işlemlerinin nereden yapılacağını merak ediyor. İşte AÖF 2018 sınav giriş yeri sorgulama ilgili tüm detaylar...

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Açıköğretim Fakültesi 2017-2018 Güz Dönemi Final Sınavı Giriş Belgesi ile ilgili henüz bir açıklama yayımlanmazken, öğrenciler giriş belgelerini aşağıdaki linkten sorgulayabilir.



AÖF DÖNEM SONU SINAVI NE ZAMAN?

Daha önce belirlendiği üzere Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavı Ocak 2018'de yapılacak. Öğrencilerin, sınav giriş yeri belgesinin de mutlaka sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sistemi üzerinden sınav ve derslere dair işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

AÖF sınav takvimi şöyle;

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 - 14 Ocak 2018

Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Nisan 2018

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 02 - 03 Haziran 2018

2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018

Not: Sınav tarihlerinde herhangi bir tereddüt yaşamanız halinde Anadolu Üniversitesi internet adresi ya da AÖF bürolarından bilgi alınması, son derece önemlidir. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü zorunlu hallerde ilan edilen bu sınav tarihlerini değiştirebilir.

AÖF GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF'TE DİJİTAL İMZA DÖNEMİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bürolarında dijital imza kullanılmaya başlandı. Kâğıt israfını önleyen çevre dostu proje sayesinde Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, bürolarda imzalanması gereken belgeler için çıktı almadan imza talebinde bulunabiliyor. İmzaların dijitalleştirilmesi ile öğrenciler, kimliklerini doğrulamak için elle yazılmış imza davranış biyometrelerini kullanıyor. İmzalama işlemi sırasında şekil, hız, darbe, kalem basıncı ve zamanlama bilgisi analiz edilerek ekrana yansıtılıyor. İmza tabletleri ile ıslak imza, yasal olarak ıslak mürekkebe eşdeğer dijital imzaya dönüştürülüyor.

DİJİTAL İMZA UYGULAMASININ AMAÇLARI

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, dijital imza uygulamasının önemi ve amaçları ile ilgili olarak "Dijital imza uygulamasıyla kâğıttan, tonerden, tarama işlemlerinden, zamandan ve insan gücünden tasarruf etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca yeni teknolojileri kullanarak bürolarda öğrencilerimize sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmayı ve daha verimli hâle getirmeyi hedefliyoruz. Dijital imzanın, ilk aşamada yılda 2 milyonun üzerinde çıktı alınan Kitap Teslim Tutanağı, Kimlik Teslim Tutanağı, Bilgi Değişikliği, İkinci Nüsha Diploma ya da Hatalı Diploma İstek Formlarında kullanılması planlanıyor. Şu anda 600 bin aktif öğrencinin kayıtlı olduğu 29 Açıköğretim bürosunda dijital imza uygulaması için gerekli kurulum sağlandı. Öğrencilerimiz imza atacakları belgeyi ekranda görüp eş zamanlı olarak belge üzerine imza atarak onay verebiliyor. Sonrasında zaman damgalı imzalı belge kilitleniyor ve içerik değiştirilemiyor” ifadelerini kullandı.

Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro tarafından koordine edilen projenin yazılım süreci, Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından yapılıyor. Uygulamanın ikinci aşamasında AÖF Otomasyon Sistemi’nde yapılacak güncellemeler ve altyapı çalışmaları ile tüm belgelerin dijital ortamda imzalanarak arşivlenmesi planlanıyor. Dijital imzanın gelecek yıl tüm Açıköğretim bürolarında kullanımı hedefleniyor.

SINAV SÜRESİ VE SINAV OTURUMLARI

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır. Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. Yarıyılların sınavları yapılmaktadır.

SINAVA GİREMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN MAZERET SINAVI OLACAK MI?

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir. Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

ÖĞRENCİLER İÇİN HATIRLATMALAR

Sınava gireceğiniz binayı, sınavdan en geç 1 gün önce görmeniz yararınıza olacaktır. Sınava girebilmeniz için gerekli olan belgeleri sınava gitmeden önce mutlaka hazırlayın. Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiçbir döküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmî amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesneye izin verilmemektedir.

Sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunun. Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci sınava alınmamaktadır. Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz. Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız.

Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.

Resmî kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz. Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.