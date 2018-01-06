Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4,5,6 ve 7’nci sınıflar için düzenlenecek sınav, 60 sorudan oluşacak ve 80 dakika olacak. 8, 9 ve 10’ncu sınıfların sınavı ise, 80 sorudan oluşacak ve süresi 120 dakika. 11’nci sınıf öğrencilerine toplam 90 soru yöneltilerek, 120 dakika süre tanınacak. UKS başvuruları, ugurokullari.k12.tr/uks web sitesi üzerinden ve Uğur Okullarından, 12 Ocak tarihine kadar gerçekleştirilebilecek.