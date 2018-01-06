4,5,6 ve 7’nci sınıflar için düzenlenecek sınav, 60 sorudan oluşacak ve 80 dakika olacak. 8, 9 ve 10’ncu sınıfların sınavı ise, 80 sorudan oluşacak ve süresi 120 dakika. 11’nci sınıf öğrencilerine toplam 90 soru yöneltilerek, 120 dakika süre tanınacak. UKS başvuruları, ugurokullari.k12.tr/uks web sitesi üzerinden ve Uğur Okullarından, 12 Ocak tarihine kadar gerçekleştirilebilecek.
Uğur’dan yüzde 100 burs
06.01.2018 - 03:02 | Son Güncelleme: 06.01.2018 - 03:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uğur Okullarının düzenlediği, öğrencilerin eksiklerini tespit ederek kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak Uğur Kabul ve Bursluluk Sınavı (UKS), yüzde 100’e varan eğitim bursu kazanma şansı sunuyor.
Etiketler : uğur okulları,
533876 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/533876.aspx
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