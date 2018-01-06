Üniversite sınavı TYT ve YKS başvuru tarihleri öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Milyonlarca kişinin hayallerini şekillendirmesine olanak sağlayacak olan üniversite sınavı, başvuru tarihi ile sorgulanıyor.Yeni sistemde iki ayrı sınavı tek haftada gerçekleştirecek olan ÖSYM, YKS ve TYT başvuru işlemini mart ayında alacak. Peki, üniversite sınavı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, YKS başvurusu hakkında detaylı bilgiler...
YKS VE TYT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
TYT ve YKS sınavına katılım sağlamak isteyen öğrenciler için ÖSYM takvimi yayınladı. Her iki sınav için de 1 Mart tarihinde alınmaya başlanacak olan başvurular, 21 Mart tarihinde sona erecek.
Sınava başvurma konusunda geç kalanlar ya da geç karar verenler ise 4 Nisan tarihinde ekstra ücret dahilinde tercihlerini gerçekleştirebilecek.
YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından, "2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi" duyuruldu. Buna göre TYT sınavı 23 Haziran tarihinde gerçekleştirilecekken, YKS sınavına katılım tarihi 24 Haziran olacak. Sınav sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.
YKS VE TYT ÜCRETİ 120 TL OLARAK BELİRLENDİ
YKS ücreti ÖSYM tarafından belirlenecek. Sınav ücretinin iki oturum için 120 TL olması planlanıyor. Konuyla ilgili kesin bilgi başvuru kılavuzunda ve ÖSYM’nin web sayfasından ilan edilecek.
120 SORU CEVAPLAYACAKLAR
TYT’de 40 Türkçe, 20 sosyal bilimler (din kültürü dersinden muaf olanlar için ekstra 5 felsefe sorusu olacak), 40 temel matematik, 20 fen bilimleri sorusu yer alacak. Yani TYT’de adaylar toplam 120 soru çözecek. Ancak bu derslerde özellikle hangi konuların ağırlıklı olacağı öğrenciler için hala soru işareti.
ÖSYM BAŞKANI: MÜFREDAT DIŞI KONU YOK
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, TYT’nin geçmiş yıllarda yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) benzeyeceğini ve müfredat dışı konuların kesinlikle sorulmayacağını açıkladı. Uzmanlar da adaylara, YGS’ye hazırlandıkları gibi çalışabileceklerini söylüyor. Biz de uzmanların yardımıyla YGS’de son 8 yılda çıkan soruların konularını derledik. TYT’ye hazırlanan adaylara fikir verebilecek olan bu konular şöyle:
MATEMATİK:
Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
Rasyonel Sayılar
OBEB-OKEK
Çarpanlara Ayırma
Üslü Sayılar
Denklem Çözme
Basit Eşitsizlikler
Bölünebilme
Mutlak Değer
Oran-Orantı
Kümeler
Olasılık
Polinomlar
Parabol
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
Fonksiyonlar
Problemler
Permütasyon-Kombinasyon
İstatistik
GEOMETRİ:
Dik Üçgen
Açı-Kenar Bağıntıları
Diktörtgen
Kare
Eşkenar Dörtgen
Daire
Düzgün Altıgen
Çokgenler
Yamuk
Katı Cisimler
Çember-Daire
Analitik Geometri
Vektörler
Grafik Okuma
FİZİK:
Fiziğin Doğası
Kuvvetler
Madde ve Özellikleri
Isı ve Sıcaklık
Optik
Ses
Basınç
Basit Makinalar
Kaldırma Kuvveti
Hareket
Dinamik
Kütle Merkezi
İş Enerji
Elektrik Akımı
Mıknatıs
Transformatör
Elektrostatik
KİMYA:
Madde ve Özellikleri
Atomun Yapısı
Periyodik Tablo
Kimyasal Denklemler
Bileşikler
Çözünürlük
Kimya Kanunları
Karışım
Kimyasal Değişmeler
Kimyasal Bağlar
BİYOLOJİ:
Canlıların Ortak Özellikleri ve Temel Bileşenleri
Hücrenin Yapısı
Hücre ve Madde Geçişleri
Ekoloji
Nükleik Asitler ve Protein Sentezleri
Sınıflandırma ve Canlı Grupları
Duyu Organları
Virüsler-Bakteriler
Enzimler
Bitki Biyolojisi
Bitki Fizyolojisi
Kalıtım ve Evrim
Üreme ve Gelişme
Hücre Bölünmeleri
Biyoteknoloji
Metabolizma, Solunum ve Fotosentez
Sistemler
TÜRKÇE:
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragraf
Anlatım Bozuklukları
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Dil Bilgisi
Ses Olayı
TARİH:
Tarih Bilimine Giriş
İlk Çağ Medeniyetleri
İslam Öncesi Türk Tarihi
İslam Tarihi
Türk İslam Tarihi
Türkiye Tarihi
Beylikten Devlete Osmanlı
Türkiye Selçuklu devleti
Dünya Gücü Osmanlı
Yeni ve Yakın Çağda Avrupa
Osmanlı Devletinin Arayış Yılları
18. yy da Değişim ve Diplomasi
En Uzun Yüzyıl
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
20. yy da Osmanlı Devleti
Birinci Dünya Savaşı
Mondros, İşgaller ve Cemiyetler
Kurtuluş Savaşına Hazırlık
Birinci TBMM Dönemi
Kurtuluş Savaşı
İkinci TBMM Dönemi ve İç Politika
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Jeopolitik Konum
Atatürk Devrimleri
Türk Dış Politikası
İnkılaplar
Atatürk Dönemi Dış Politika
Millî Güç ve Türkiye'ye Yönelik Tehditler
COĞRAFYA:
Coğrafi Konum
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
Harita Bilgisi
İklim Bilgisi
Su-Toprak-Bitki
İç ve Dış Kuvvetler
Rüzgarlar
Nüfus ve Yerleşme
Ekonomik Faaliyetler
Ortak Payda: Bölge
Ulaşım Yolları
Coğrafyanın Bölümleri
Doğal Afetler
Doğa, Çevre ve İnsan
FELSEFE:
Felsefenin Alanı
Bilgi Felsefesi
Bilim Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Sanat Felsefesi