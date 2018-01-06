Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Takdir teşekkür hesaplama işlemi 8 ve 9. sınıf için özel bir öneme sahip olacak. Alacakları belgelerle yeni döneme motivasyonla başlayacak olan 8. sınıf öğrencileri, liselere giriş sınavı öncesinde moral depolayacak. 9. sınıf öğrencileri ise yeni giriş yaptığı lisede kendilerini takdir teşekkür ile kanıtlayacak. e-Okul giriş için araştırma yapan öğrenciler, sisteme nasıl giriş yapacağını ve notlarını nasıl görüntüleyeceğini internette arıyor. Peki, takdir teşekkür hesaplama işlemi 5, 6, 7, 8.sınıf ve 9, 10, 11,12. sınıflar için nasıl yapılacak? İşte, İmam Hatip, Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi takdir teşekkür hesaplama ile ilgili detaylar...

e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

e-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tasarlanan ve 2007 yılının Ocak ayından itibaren kullanılan e-Okul sistemi ile öğrenciler ve veliler birçok bilgiye kolayca erişim sağlayabiliyor. e-Okul sistemi üzerinden öğrencinin not bilgisi, devamsızlık bilgisi, haftalık ders programı, sınav tarihleri ve daha birçok bilgi görüntülenebiliyor. Peki e-Okul VBS giriş nasıl yapılmakta?

e-Okul giriş işlemi için ilk olarak resmî internet sitesi olan "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine girmek ve ardından sağ tarafta yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi bölümündeki istenen bilgileri doğru bir şekilde doldurmak gerekmektedir. Sağ kısımda bulunan "Öğrenci T.C. Kimlik Numarası" ve "Öğrenci Okul Numarası" bilgisini doğru girdikten sonra ikinci aşama ekrana gelecektir.

İkinci aşamada öğrencinin kimlik bilgileri ve okuluna ilişkin bilgiler sorulmaktadır. Sorulan bilgiler arasında öğrencinin doğum günü, nüfusa kayıtlı olunan yer, cilt no, aile sıra no ve eğitim görülen şube gibi bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler doğru girildikten ve öğrencinin resmî seçildikten sonra ekran açılacaktır.

e-Okul giriş işlemi böylece tamamlanır ve açılan ekranda sol menüde seçenekler görüntülenir. Sol menüden Not Bilgisi, Devamsızlık Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Yıl Sonu Notları, Diploma Puanı, Davranış Notları, Şube Yazılı Ortalamaları ve Sınav Tarihleri gibi birçok işlem ile öğrencinin eğitimine ilişkin son durum görüntülenebilir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan bilgilere göre;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesiile ödüllendirir.

Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ise okulun iftihar listesinde yer verilir.

Bir dersin dönem puanı sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

AĞIRLIKLI PUAN NEDİR?

Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Örneğin Dil ve Anlatım dersi haftada 5 saat okutuluyorsa ağırlığı 5'tir. Ders puanı ile haftalık ders saati çarpılır ve o dersin ağırlıklı puanı hesaplanır. Örnek: Dil ve Anlatım dersinin haftalık ders saati 5, yıl sonu puanı ise 75 olsun.Bu durumda Dil ve Anlatım dersinin ağırlıklı puanı:5x75=375 olacaktır.

AĞIRLIKLI PUAN ORTALAMASI NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Öğrencinin her bir ders için ayrı ayrı hesaplanan ağırlıklı puanlarının toplamının, toplam ders saatine bölünmesiyle elde edilen ortalama puandır. Takdir teşekkür hesaplamaları bu ağırlıklı ortalama puan ile yapılmaktadır.

ONUR BELGESİ NEYE GÖRE VERİLİYOR?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan;

a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,

ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.

Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

Ödül takdir edilirken öğrencinin;

a) Okul içindeki ve dışındaki genel durumu,

b) Ders ve ders dışı faaliyetlerdeki başarısı,

c) Davranışının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup olmadığıgibi hususlar göz önünde bulundurulur.

Ödül belgeleri; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin katıldığı bir ortamda törenle öğrencilere ya da velilerine verilir.

Onur ve iftihar listeleri, ders kesiminde okul yönetiminin uygun göreceği bir günde öğrencilerin huzurunda, ayrı ayrı okunur ve daha sonra okulda herkesin görebileceği bir yere fotoğraflı olarak takip eden ders yılı süresince ayrı ayrı asılır.