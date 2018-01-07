Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSYM sınav takviminin içerisinde yer alan KPSS 2018'de lisans, önlisans, ortaöğretim, DGS, ALES sınavları ne zaman yapılacak sorularına ÖSYM cevap verdi. Sınav ücretlerine dair resmî bir açıklama yapılmazken, sınav merkezi tarafından yapılacak sınavlara dair sonuç takvimi açıklandı. Yüz binlerce adayın ter dökeceği sınav maratonunun tarihleri belli oldu. KPSS 2018, DGS 2018 ve ALES 2018 hakkında merak edilenlere ÖSYM cevap verdi. İşte söz konusu sınavlara dair detaylar...

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Sınav merkezi olan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Kamu Personeline dair sınav tarihlerini açıkladı. Bu sene yapılmayan ortaöğretim ve önlisans sınavları tarihleri açıklanırken, sınav merkezi geçen sene başlattığı sonuç tarihini tekrardan paylaştı. İşte sınavlar ve başvuru tarihleri…

KPSS 2018 NE ZAMAN?

2018 KPSS lisans sınavı: Lisans sınav başvuruları 10 Mayıs 2018 tarihinde başlıyor, 21 Mayıs 2018 tarihinde sona eriyor. Sınav 22 Temmuz 2017 tarihinde yapılacaktır. Sonuçların açıklanacağı tarih ise 31 Ağustos 2018

2018 KPSS önlisans sınavı: Önlisans sınavları 28 Ağustos 2018 tarihinde başvurular başlıyor, 12 Eylül 2018 tarihinde sona eriyor. Sınav 4 Kasım 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 29 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

2018 KPSS ortaöğretim sınavı: Ortaöğretim sınav başvuruları 3 Temmuz 2018 tarihinde başlıyor, 19 Temmuz 2018 tarihinde sona eriyor. 7 Ekim 2018 tarihinde sınavlar yapılacak. Sonuçların açıklanma tarihi ise 8 Ekim 2018.

DGS 2018 NE ZAMAN?

2018 DGS: DGS’nin başvuruları 16 Mayıs 2018 yılında başlıyor, 24 Mayıs 2018 tarihinde sona eriyor. Sınav 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 2 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak.

ALES SINAVI NE ZAMAN?

2018 ALES: ALES’in ilk bahar başvuruları 7 Mart 2018 tarihinde başlıyor, 15 Mart 2018 tarihinde sona erecek. Sınav 6 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 7 Haziran 2018 tarihinde açıklanacak.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, çok tartışılan 15 dakika kuralını kaldırdı. 2018 yılında yapılacak sınavlarda o kural olmayacak. Ücretler ise başvuru tarihlerinde açıklanacaktır. Sınav merkezi sonuçların açıklanma tarihini verse dahi, sonuçların açıklanma tarihini değiştirme hakkına sahiptir.