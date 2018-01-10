Bu konuda Antalya’da çalıştay düzenlediklerini ifade eden Gülay “Mesleki eğitimin yeteneğe göre verilmesi konusunda Bakanlık olarak İŞKUR ve Hacettepe Üniversitesi ile ortak bir bilimsel çalışma yürütüyoruz. Öğrenciyi mesleki eğitim alanlarına, kabiliyetine göre yerleştirmeyi hedefliyoruz. Yaklaşık bin öğrenci ve 800 öğretmenle testleri tamamladık. 10 mesleki alan çalıştık. Meslek liselerinde kabiliyete göre yerleştirme için bir merkez oluşturmayı hedefliyoruz. Öğrencilere yetenek test merkezlerinde 1-1,5 saat gibi bir sürede bir uygulama yapılacak. Burada amaç, öğrencileri yeteneklerine göre meslek sahibi yapmak. Gülay, çalışmalarına Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın direktifleri doğrultusunda son şeklini vereceklerini belirtti. ANTALYA
Meslek liseliler yeteneklerine göre seçilecek
10.01.2018 - 02:44 | Son Güncelleme: 10.01.2018 - 02:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, mesleki eğitimi cazip hâle getirmek için sektörün arzuladığı nitelikli iş gücünü sektörle birlikte yetiştirme gayreti içinde olduklarını söyledi.
Etiketler : meslek lisesi,mesler,
534969 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/534969.aspx
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