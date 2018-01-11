Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Washington DC Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılı mayıs ayında ABD'nin başkenti Washington'da faaliyetine başlayan enstitünün çalışmalarına hız verdiği belirtildi.

Açıldığı günden bu yana 40'tan fazla öğrenciye Türkçe kursu verilen enstitünün yeni dönem Türkçe eğitimleri 16 Ocak'tan itibaren verilecek.

Türkçe kurslarının yanı sıra Türk sineması ve Türk mutfağını tanıtıcı faaliyetler de gerçekleştiren YEE, Türk kültürünün dünyada bilinirliğinin artırılması için çalışmalarına devam ediyor.

YEE Washington DC Müdürü Halid Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurslar için şu ana kadar aldıkları başvuruların Türkçe öğrenimine yönelik kayda değer bir ilginin olduğunu gösterdiğini söyledi.

Yabancılara Türkçe öğretimine ilişkin YEE tarafından hazırlanmış kitap ve müfredatın kullanıldığı kursların her seviyeden insanın Türkçe öğrenmesini mümkün hale getirdiğini vurgulayan Bulut, şöyle konuştu:

"Özellikle üniversite öğrencilerinin ve profesyonellerin Türkçe kurslarımıza gösterdikleri ilgi çok güzel. 2018 yılında da Türkçe kurslarının yanı sıra Türk mutfağı ve Türk sinemasını tanıtıcı faaliyetlerimize tüm ABD genelinde devam edeceğiz. Amacımız dünya üzerinde kabul görmüş kültürel diploması araçları ile Türkiye'nin sahip olduğu tüm değerleri Amerikan toplumu ile buluşturmak."

YEE Washington DC Şubesi, ABD'deki Türkçe eğitimlerine geçen yıl temmuz ayında başlamış, yine yaz aylarında çok sayıda Amerikalı öğrenciyi Türkçe öğrenimi için Türkiye'ye götürmüştü.