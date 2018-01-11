Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geleceğin mühendis adaylarının mezun olmadan mesleki tecrübe edinmesi amacıyla hayata geçirilen uygulama ile gençler, protokol imzalanan işletmelerde 6 ay çalışarak mesleki tecrübe edinecek.

Son sınıf öğrencileri mezun olmadan son 6 ayda sahaya çıkarak, maaşlı ve sigortalı olarak iş yerinin mühendisi gibi çalışacak, anlaşılması halinde firmada sürekli istihdam olanağı da söz konusu olabilecek.

Sanayi sektörüne de avantaj sağlayan uygulama hakkında AA muhabirine açıklama yapan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Toprak, fakülteyi üst aşamalara taşımak için çalışma başlattıklarını, bu doğrultuda Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) akreditasyonu ile öğrencilerin diplomalarının diğer ülkelerde tanınır hale geleceğini söyledi.

Bu çerçevede köklü değişiklikler yapıldığını ve bunlardan birinin de yabancı ülkelerde sıkça görülen "intern" mühendislik olduğunu vurgulayan Toprak, "Bu eğitimle 3,5 yıl öğrencilerimiz teorik eğitim gördükten sonra iş yeri eğitimi olan intern mühendis oluyor. İntern mühendis arkadaşlarımız sahaya iniyor ve bizim akredite etmiş olduğumuz firmalarda 6 ay çalışma imkanına kavuşuyorlar. Eğer firma ile anlaşırlarsa firmada kalıcı olarak çalışabiliyorlar." dedi.

Prof. Dr. Toprak, çalışma kapsamında 6 aylık sürenin bitiminde öğrencilerin ve firmaların karşılıklı uyumunun ve memnuniyetinin sağlanmasıyla kalıcılığın da sağlanabildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu şekilde onlara bir istihdam imkanı da sağlamış oluyoruz. Hem 3,5 yıl boyunca mühendislik fakültesinde görmüş oldukları dersleri uygulamalı olarak görme imkanına kavuşuyorlar hem de eğer firma ile anlaşırlarsa firmada kalıcı olarak çalışabiliyorlar. Bu, mühendis adaylarımızın özlediği ve istediği bir durum. Daha önce mezun olan öğrenciler iş başvurularını nasıl yapacaklarını, nerede çalışacaklarını tam olarak bilmediklerinden sıkıntı yaşıyordu. Ancak uygulamayla firmaların nasıl eleman aldığını, ihtiyaçlarının ne olduğunu bilecekler. Başka bir avantaj da firmaların akredite edilmesinden dolayı öğrenciler rastgele firmalara gitmeyecek."