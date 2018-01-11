Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uludağ Üniversitesinde (UÜ) oluşturulacak Akademik Yaşam Merkezi ile doktoralı öğrenci sayısının artırılması hedefleniyor.

Projesi tamamlanan, tüm onayları alınan Akademik Yaşam Merkezi'nde doktora öğrencilerinin aileleriyle kalabileceği bin lojman yer alacak.

UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, AA muhabirine, 3 yıl önce göreve geldiklerinde yaklaşık 3 bin yüksek lisans ve doktora öğrencisinin olduğunu belirterek şu an bu sayının 9 bine yükseldiğini söyledi.

Ulcay, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin önceden yılda bir kez alındığını vurgulayarak, "Şimdi yılda 3 kez öğrenci alıyoruz. Bundan dolayı öğrenci sayımız 3 yılda 3 kat arttı. Yaklaşık 2 bin doktora, 7 bin de yüksek lisans öğrencimiz var. Hedefimiz 10 binin altına düşmemek." dedi.

Türkiye'de 7,5 milyon üniversite öğrencisi içinde 400 bin yüksek lisans, 100 bin doktora öğrencisinin bulunduğuna işaret eden Ulcay, şöyle konuştu:

"7,5 milyonun içinde 100 bin rakamı çok az. Türkiye'de yıllık doktora mezunu sayısı 2 bin 500. Bu rakam Almanya'da 28 bin, ABD'de 57 bin, Çin'de 75 bin. Bin kişilik nüfusa karşılık Çin'de 2,2 doktoralı var. ABD'de 1,7, AB'de 1,5, Japonya ve Güney Kore'de 1,1, Türkiye'de ise 0,4. Dolayısıyla bu rakamlar bizim araştırmada ne kadar eksik olduğumuzun göstergesidir. İşte biz de bu nedenle yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin üniversitede daha çok zaman geçirmeleri ve laboratuvarlarımızı daha çok kullanmaları için lojman yapma kararı verdik. Bununla ilgili Başbakanlık'tan iznimizi aldık, projemizi hazırlattık. Yap-işlet-devret modeliyle yerleşkede bin lojman olacak."

"24 saat kampüste yaşam olacak"

Ulcay, lojmanlardan 500'ünün bekarlar için stüdyo şeklinde, 350'nin evli ve bir çocuklular için 1+1, 140'ının evli ve 2 çocuklular için 2+1,10'unun ise evli ve çok çocuklular için 3+1 şeklinde planlandığını söyledi.

Lojman kiralarının Nilüfer ilçesinde Özlüce Mahallesi'ndeki kira ücretlerinin yüzde 75'ini geçmeyeceğini vurgulayan Ulcay, şöyle devam etti:

"Üniversitede yaşam alanı olmasını, laboratuvarların gece de kullanılmasını istiyoruz. Bir yatırımcı fabrikasını kurduğu zaman 24 saat çalıştırıyor. Çünkü teknoloji belli bir müddet sonra eskimeye başlıyor. Biz üniversitede sadece tek vardiya çalışırsak teknolojimiz eskiyecek. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin geceleri de kampüste yaşamasını ve laboratuvarları kullanmasını istiyoruz. Gece laboratuvarda çalışan öğrencileri servis alacak ve lojmanına bırakacak. Doktora öğrencilerinin istedikleri saatte ulaşımları ücretsiz sağlanacak. 24 saat kampüste yaşam olacak. Başka üniversitede böyle bir uygulama yok."