Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner, her zaman Türkiye Maarif Vakfının (TMV) yanında olduklarını belirterek, "Büyükelçiliğin kapısı, devletimize hıyanet içinde bulunmadığı sürece herkese açık olacaktır.” dedi.

Vakfın başkent Dakar ile Thies’teki okullarını ziyaret eden Civaner'i, TMV'nin Senegal Koordinatörü Dursun Sarı ve öğretmenlerin yanı sıra ülkedeki Türk iş adamları karşıladı.

"Türkiye Maarif Vakfı'nın her zaman yanında olacağız"

Dakar'daki okulun üdürü Recep Can'dan bilgi alan Büyükelçi Civaner, sınıfları gezerek incelemelerde bulundu.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Civaner, TMV'nin eğitime geçen ay başlamasına rağmen kısa sürede ülkedeki eğitim standartlarının üzerine çıktığını dile getirerek, vakfın Türkiye'yi Senegal'de çok iyi temsil edeceğine inandığını söyledi.

TMV'nin ülkedeki Türk iş adamları tarafından sahiplenmesinin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Civaner, "Büyükelçiliğin kapısı devletimize hıyanet içinde bulunmadığı sürece herkese açık olacaktır. Türkiye Maarif Vakfı'nın her zaman yanında olacağız" diye konuştu.

"Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz"

TMV Senegal Koordinatörü Dursun Sarı da Büyükelçi Civaner'in ziyaretinden memnuniyet duyduğunu söyleyerek "Ziyaretiyle devletimiz, TMV'ye ne kadar önem verdiğini bize ve Senegalli dostlarımıza gösterdi." ifadesini kullandı.

Vakıf olarak kısa sürede ülkedeki eğitim alanına hızlı giriş yaptıklarının altını çizen Sarı, şunları kaydetti:

"Velilerimiz TMV'nin gelişiyle Türkleri daha yakından tanımaktan ve eğitim kalitesinden duydukları memnuniyeti her daim dile getiriyor. Senegal'de en kaliteli eğitimi veren okullar arasına girip Türkiye'yi burada en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz."