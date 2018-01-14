Yılmaz, bir televizyon programında, 19 Ocak Cuma günü başlayacak yarıyıl tatili öncesinde öğrenci ve öğretmenlere tavsiyelerde bulundu  ve eğitim sistemindeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Karnelerin öğrencilerin başarısını değil, verilenden ne kadarının  kağıda dökülebildiğini veya dille ifade edilebildiğini gösterdiğini belirten  Yılmaz, her öğrencinin başarılı olduğunu söyledi.

Yılmaz, öğrencilere tatilde dinlenmelerini tavsiye ederek, "Her zaman  tatillere girerken Bakanlık olarak açıklama gönderiyoruz. Öğretmenlere diyoruz  ki, 'Lütfen öğrencilerinize ödev vermeyin.' Hiçbir öğrenciye biz ödev verilmesini  istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin tatilde bulundukları illerdeki tarihi yerleri, müzeleri,  kütüphaneleri gezmelerini öneren Yılmaz, "Ankara'da ise Ankara'yı gezsinler,  Sivas'ta ise Sivas'ı, Konya'da ise Konya'yı gezsinler. Konya'da Mevlana'yı  gezince, Yazma Eserler Kütüphanesi'ni gezince, Selimiye Camisi'ni gezince, bu  kendilerinin en güzel eğitimi olur. Bunu ödevden saymasınlar." dedi.

Yılmaz, öğrencilere tatilde bol bol kitap okumalarını da tavsiye  ederek, bunun öğrencilerin iç dünyasını zenginleştireceğini, onlara yol  göstereceğini ve yarınlara umutla bakmalarını sağlayacağını belirtti.

Bakan Yılmaz, öğretmenlerden, öğrencilerini kitap okumaları ve  bulundukları illerdeki yerleri gezmeleri konusunda yönlendirmelerini talep etti.

"Evlatlarımızı elektronik bağımlılıktan kurtarmalıyız"

Öğrencileri, kişiyi asosyal yapan, çevre ve ailesinden koparan,  dünyadaki gelişmelerden dışarıda tutan teknoloji bağımlılığına karşı korumak  gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Teknolojik zemine doğru herkes kayıyor. Kimisi  çok hızlı kayıyor, kimisi adım adım gidiyor. O halde adım adım giderseniz  kontrollü gidiyorsunuz ama adım adım gitmeyip de sürükleniyorsanız o zaman nerede  duracağınızı da bilmezsiniz." dedi.

Okullarda okuryazarlık dersi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam  etti:

"Medya okuryazarlığını evlatlarımıza kazandırmak istiyoruz. Medyadan  her duyduklarına, her gördüklerine inanmamalarını, mutlaka sorgulayıcı olmalarını  ve onun kendilerini değil kendilerinin onu kullanmasını istiyoruz. Teknolojiyi de  öyle, teknoloji okuryazarlığında teknolojinin bizi kullanmasına izin vermeyelim."

Yılmaz, teknoloji bağımlılığının sadece Türkiye'nin problemi  olmadığını, gelişmiş ülkelerde de bu problemin olduğunu bildirdi.

Belirlenen hedefler çerçevesinde, eğitimde tam güne geçiş, okul öncesi  eğitimin yaygınlaştırılması ve yabancı dil eğitimi konularında ne kadar yol  alındığına ilişkin soruyu cevaplayan Yılmaz, eğitim alanında yapılan ve yapılacak  olan reformların Türkiye'nin gelişimi için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye'nin eğitimde yapacağı reformların diğer alanlara da katkı  sağlayacağını vurgulayan Yılmaz, "Eğitimi iyi kılarsanız geri kalanlar da iyi  olur. Eğitimi ihmal ederseniz, diğer alanlar da ihmal edilmiş olur. Eğitim her  şeyin başı. Yolların birleştiği nokta." dedi.

Hedeflerinin herkes için kaliteli bir eğitim sunmak ve fırsat  eşitliğini sağlamak olduğuna değinen Yılmaz, bunun için olmazsa olmaz unsurlardan  birisinin ikili eğitimin ortadan kaldırılması ve tam gün eğitime geçilmesi  olduğunun altını çizdi.

2019 sonuna kadar tam gün eğitime geçilmesi hedefleniyor

Bugün 20'ye yakın ilde ikili eğitimin olmadığını vurgulayan Yılmaz,  ikili eğitimin kaldırılması için 58 bin dersliğe ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı.

Bakan Yılmaz, 40 bin dersliğin yapımının sürdüğünü belirterek, derslik  açığının üçte birinin İstanbul'da olduğunu aktardı.

Gelecek yıl 40'ın üzerinde ilde tam gün eğitime geçmeyi   hedeflediklerine dikkati çeken Yılmaz, 2019'un sonundaki hedefin de Türkiye  genelinde tam gün eğitime geçmek olduğunu bildirdi.

Yılmaz, tam gün eğitime geçildiğinde öğrencilerin derslerinin, sabah  09.00'da başlayıp öğleden sonra 16.00 gibi bitebileceğini söyledi.

Her öğrencinin okul öncesi eğitim almasını amaçlıyoruz

Türkiye’nin bugün eğitimde pek çok Avrupa ülkesinden daha iyi duruma  geldiğini belirten Yılmaz, tek eksikliğin okul öncesi eğitim alanında olduğunu  ifadesini kullandı.

İktidara geldikleri dönemde yüzde 10 olan okul öncesi eğitim oranını  yüzde 58'e çıkardıklarını hatırlatan Yılmaz, yapılan hizmetlerle oranların kat  kat iyileşme gösterdiğini vurguladı.

Yılmaz, hedeflerinin her öğrencinin bir yıl okul öncesi eğitim  almasını sağlamak olduğunu belirterek, bilimsel araştırmaların, 1 yıl okul öncesi  eğitim alanların, hiç almayanlardan daha başarılı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Araştırma uygulama okulu

Yılmaz, yabancı dil öğrenimine yönelik müfredatı yenilediklerini, bunu  daha konuşmaya yönelik yaptıklarına değinerek, "81 ilde seçilmiş 620 okulumuzda  artı 185 imam hatip lisesiyle birlikte toplam 130 bin öğrencimize haftada 15 saat  yabancı dil dersi vererek bu yabancı dil sorununu çözmek istiyoruz. Başladık çok  iyi gidiyor." ifadesini kullandı.

İkili eğitim ile okul öncesi ve yabancı dil eğitimine büyük önem  verdiklerine işaret eden Yılmaz, "Bizim dönemimizde 584 bin öğretmen ataması  gerçekleştirdik. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını 28 kişiden 17'ye  düşürdük" diye konuştu.

Yılmaz, bu yıl 20 bin öğretmen alacaklarına dikkati çekerek, ataması  yapılacak yeni öğretmenlerle eğitimin daha iyiye gideceğini aktardı.

Özel yetenekli çocukların eğitimine yönelik yapılanlara ilişkin de  bilgi veren Bakan Yılmaz, "İlk defa İstanbul'da yeni bir uygulama başlattık.  Araştırma uygulama okulu kurduk." ifadesini kullandı.

Yılmaz, söz konusu uygulamanın gelecek yıldan itibaren Ankara ve  İzmir'de de yapılacağını vurguladı.

Sınavla girilecek okullar

Liselere kayıt uygulamasına ilişkin de bilgi veren Yılmaz, kayıt  sürecinin basit ve sade hale getirildiğini, herkesin kendi mahallesindeki okula  gideceğini bildirdi. Bunun Türkiye'nin bildiği bir sistem olduğunu aktaran  Yılmaz, "Hangi okullara sınavla girileceğini nisan ayının sonunda veya mayıs  ayının ilk yarısında açıklayacağız. Üzerinde hala çalışıyoruz." dedi.

Yılmaz, amaçlarının uzun dönemde okullara sınavsız girişi sağlamak  olduğunu ifade etti.

"İmam hatip liselerine ilginin azaldığı, söz konusu okullarda eğitim  kalitesinin düştüğü"ne yönelik iddialara ilişkin Yılmaz, "Bu değerlendirmelerin  hiçbirisi doğru değil" karşılığını verdi.

İmam hatiplerin doluluk oranının yüzde 86 olduğunu, bunun normal  olduğuna işaret eden Yılmaz, yeni açılan imam hatip liselerine birinci sınıftan  öğrenci alındığını, her geçen sene bu okullarda eğitim gören öğrenci sayısının  artırılacağını söyledi.

Bakan Yılmaz, "Üniversiteye girişte geride kaldıkları"na yönelik  iddiaların da doğru olmadığını belirterek, "Şu andaki imam hatip liselerinin  oranı yüzde 12. Yüksek öğretime geçişteki oranı yüzde 18. Kendi oranlarının daha  üzerinde bir başarıyı yakalamış." ifadesini kullandı.