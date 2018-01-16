Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Her sene on binlerce öğrenci yabancı dilini geliştirmek, kariyer yapmak veya üniversite eğitimi görmek amacıyla yurt dışına gidiyor. Önümüzdeki günlerde sömestir tatiline girecek olan öğrenciler, bunu fırsat bilerek yurt dışına çıkmayı planlıyor. Gençler dil öğrenebilmek için en çok İngiltere, Kanada, Avusturalya ve ABD’yi tercih ediyor. Ancak sürenin kısıtlı olması aileleri daha yakın mesafelere gitmeye zorluyor. Educenter Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı Genel Müdürü Önder Bal “Tercih genelde İngilizce olduğu için İngiltere diğer ülkeler içerisinde ağırlıklı. İkinci bir tercih olarak da Malta var. Başka bir dil isterlerse Almanya, Fransa ve İspanya da tercih ediliyor” diyor. Eski yıllara nazaran yurt dışı taleplerinde biraz azalma olduğunu ifade eden Bal, şöyle devam ediyor: Diplomatik problemler kararları etkileyebiliyor. Döviz kurları da buna etken olabiliyor. Birim olarak en ucuzu, şu anda Kanada.