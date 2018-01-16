Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu bölgesinde 13’ten fazla kampüsü bulunan kolej, 20 milyon TL’lik yeni yatırımıyla Kars’ın ilk zincir özel okulunu açacak. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi’den oluşacak yeni kampüste 900 öğrenci eğitim görecek. 48 ilde 101 kampüsü bulunan Bahçeşehir Koleji, yeni açacağı kampüsün lansmanını gerçekleştirdi. Tanıtım toplantısında konuşan BUEK Başkanı Enver Yücel “Dilerim bizden sonra diğer eğitim kurumları da Kars’a gelerek kampüsler açar. Bu kentin eğitim öğretim anlamında Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olmasını arzu ediyorum. Bölge çocuklarının vatanımıza hayırlı birer evlat olarak yetişmelerini temenni ederim” dedi.