Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılın ikinci eğitim öğretim döneminde "Zihinden Makineye Bilgisayar Bilimleri Öğretimi " ismi ile 5 pilot okulda başlattıkları çalışmaların, Harezmi Eğitim Modeli adını alarak 38 ilçede ve 50 okulda yürütüldüğünü hatırlattı.

Yelkenci, eğitim modeliyle ulaştıkları öğrenci sayısının 40-50 bin arasında olduğunu belirtti.

Dünyada ve Türkiye'de Science (fen), Technology (teknoloji), Engineering (mühendislik) ve Mathematics (matematik) kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşan STEM yaklaşımı ve kodlama, endüstri 4.0 gibi konuların popüler şekilde konuşulmaya başlandığını aktaran Yelkenci, "Bu gelişmelere protest bir bakış açısı geliştirdik. Konunun moda tartışmalar ve popüler yaklaşımlarla çözülemeyeceğini düşünerek, bir eğitimci bakış açısıyla bütüncül bir şekilde ele aldık." diye konuştu.

"Öğretmenler modeli birlikte kurguluyor"

Tüm kademelerde uygulanan eğitim modelinde, aynı anda 4-5 öğretmenin bir sınıfta birlikte çalıştığını anlatan Yelkenci, müfredatın ise öğrencilerle beraber oluşturulduğuna işaret ederek, "Modelin en önemli özelliklerinden bir tanesi de öğrenci ile beraber müfredatın nasıl yazıldığını ortaya koymak oldu. 'Öğretmenin ve öğrencinin bizzat içinde bulunduğu bir müfredat nasıl yazılır'ı gösterdik. Bu müfredat, hızlı değişen dünyanın gereği olarak esnek yapısıyla dikkati çekiyor." değerlendirmesini yaptı.

"Modeli, tüm eğitim sürecine katkı veren bir iklim olarak görüyoruz"

Yelkenci, modele katılan öğrencilerin akademik başarılarının da büyük ölçüde arttığının altını çizdi ve Harezmi Eğitim Modeli kapsamının bilgisayar bilimleri derslerinde ve seçmeli derslerde yürütüldüğünü kaydetti.

Modeli tüm eğitim sürecine katkı veren bir iklim olarak gördüklerini belirten Yelkenci, "Veliler de bu modelde çocuğunun ödevini yaparak değil içinde kendine düşen tarafı gerçekleştirerek programa dahil oluyor. Velilerimiz büyük mutluluk duyuyor." dedi.

Neden Harezmi Eğitim Modeli?

Yelkenci, modele Harezmi adının verilmesine ilişkin olarak, "Bilgi işlemsel düşünme ve makinesiz bilgisayar bilimleri öğretimi bu modelin ana unsurlarından bir tanesi. Bu düşünme tarzı probleme ait çözüm yollarını ortaya koymak ve uygun olanla sorunu çözmek anlamını taşır. Bunun öncüsü ise algoritmik düşüncedir. Algoritmayı matematik bilimine hediye eden de Harezmi'dir. Dolayısıyla bizim eğitim modelimize bu ismin çok yakışacağını düşünerek verdik. Harezmi döneminde bilgisayar olmadan da algoritmik düşünce sistemi kurgulanabilmiştir." diye konuştu.

Edirne'den Kars'a iller belirlendi

Ömer Faruk Yelkenci, Harezmi Eğitim Modelinin gelecek eğitim öğretim yılı itibarıyla İstanbul'da 200 okula yaygınlaştırmayı planladıklarını bildirdi.

Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin'in Harezmi Eğitim Modeli'nin bu yıl içinde 13 ilde daha uygulanması konusunda talimat verdiğini aktaran Yelkenci, "Hazırlıklarımız yapıldı. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak 12-16 Şubat arasında İstanbul'da 13 il müdürünü ve her ilden gelen 4 öğretmeni ağırlayacağız. Harezmi Eğitim Modeli'nin programını anlatacağız. Edirne'den Kars'a 13 il seçildi. Bu iki ilin yanı sıra 11 il daha bulunuyor." bilgilerini verdi.