Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Rabat'taki Karaviyyin Üniversitesi Darülhadis el-Hasaniye Fakültesi'nde düzenlenen törende, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 12 Türk öğrenci, sertifikalarını Fakülte Dekanı Ahmed el-Hamlişi’nin elinden aldı.

Törende konuşan Dekan Hamlişi, "Öğrenci değişim programları karşılıklı iletişimin geliştirilmesi için önemli bir fırsat. Kendi ülkelerinin ve kurumlarının birer elçisi olan öğrenciler bundan sonra bizim de elçilerimiz olarak ülkelerine dönecekler. Eğitimin yanı sıra kültürel etkileşimin de sağlandığı değişim programları ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağlıyor." dedi.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Yusuf Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fas'ta eğitim görmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Dünyadaki diğer üniversitelerle kıyasladığımızda eğitim kalitesi iyi olan üniversitelerden birinde eğitim alma fırsatı bulduğum için mutluyum. Eğitimimiz süresince hocalarımız bizlere çok yardımcı oldular. Buradaki eğitimimizde ilmi ve kültürel anlamda çok faydalandık. Bu eğitim programına katılmamıza vesile olan Marmara Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Arat hocamıza, dekanımız Ali Köse ve Mevlana Değişim Programı sorumlusu hocamız Ertuğrul Boynukalın'a çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Marmara Üniversitesi Arapça İlahiyat Bölümü öğrencisi Melike Akçay ise Fas'ı ülke olarak çok beğendiklerini ve katıldıkları programdan çok faydalandıklarını belirtti.

Mevlana Değişim Programı ile eğitim almanın yanı sıra yeni bir kültürle tanıştıklarını vurgulayan Akçay, "Bu programı tüm öğrencilere tavsiye ediyorum. Fas büyülü bir ülke, buradaki samimi ortamdan dolayı eğitim sürecimiz çok keyifli geçti. Burada geçirdiğimiz süre boyunca eğitimimizin yanı sıra tanıştığımız yeni insanlar ve mekânlar vesilesiyle çok güzel tecrübeler yaşadık." dedi.

Mevlana Değişim Programı kapsamında Marmara İlahiyat Fakültesi'nden Karaviyyin Üniversitesi Darülhadis el-Hasaniye Fakültesi'ne gelen öğrenciler dört ay boyunca İslami ilimlerin yanı sıra Arapça eğitim görüyor.