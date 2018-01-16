Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2017-TUS Sonbahar Dönemi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, adayların yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceği bildirildi.