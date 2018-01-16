ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2017-TUS Sonbahar Dönemi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, adayların yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceği bildirildi.
TUS Sonbahar Dönemi Yerleştirme sonuçları açıklandı
16.01.2018 - 17:38 | Son Güncelleme: 16.01.2018 - 17:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Sonbahar Dönemi yerleştirme sonuçları açıklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : TUS,Tıpta Uzmanlık Eğitimi,
536885 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/536885.aspx
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