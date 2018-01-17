Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017-2018 eğitim öğretim yılının birinci döneminin 19 Ocak Cuma günü sona ereceğini belirterek, öğrencilerin karne notlarına göre akranlarıyla karşılaştırılmaması gerektiğini belirtti.

Karnelerdeki notların, öğrencilerin ders alanlarına göre güçlü ve zayıf oldukları yönleri gösterdiğine işaret eden Gelbal, "Karne notları ile öğrenci ancak kendisi ile karşılaştırılmalıdır. Bir öğrencinin ara sınavlardaki puanlarının seyri, ikinci yarıyıldaki ara sınavlar ile genel başarı notlarındaki değişimi ayrı ayrı incelenmelidir." dedi.

Gelbal, karnelerin, öğrencilerin yeterli olmadıkları derslerle ilgili önemli ipuçları vereceğini belirterek, tatil sürecinde eksikliklerinin neler olduğunu gören öğrencilerin bu yönlerini güçlendirme fırsatı bulacağını söyledi.

"Ceza birçok olumsuzluğa neden olur"

Çocuklara, karne notlarının düşük olması nedeniyle, aileleri tarafından ceza verilmesinin birçok olumsuzluğa neden olduğuna işaret eden Gelbal, "Eğer karne notları çok düşük ise bu çocukların eğitim hayatında bir sorun var demektir. Bu sorunlar, çocuğun zihinsel gelişiminin yaşıtlarının gerisinde olması, sınıf içerisinde çocuğun arkadaşları ile uyum içerisinde olmaması, öğretmenleri ile iyi iletişim kuramaması gibi nedenlerden kaynaklanabilir." diye konuştu.

Gelbal, velilerin, çocuklarının karne notlarının düşük olmasının nedenlerini düşünmeleri gerektiğini ifade ederek, "Okulun bulunduğu çevrenin çocuk için uygun olmaması, ailevi nedenlerle çocuğun huzurlu bir yaşam içerisinde bulunmaması, evdeki eğitim olanaklarının yetersizliği, kültürel ve sosyal uyumsuzluklar, ekonomik nedenler, çocuğun okula karşı beslediği olumsuz duygular öğrencilerin karne notlarını olumsuz yönde etkileyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Karnesindeki notların düşük olması nedeniyle okuldan, öğretmenleri ve arkadaşlarından uzaklaşan çocukları geri kazanmak için uzmanlardan destek alınması gerektiğini vurgulayan Gelbal, "Mümkünse profesyonel bir ekip tarafından ya da okul rehberlik birimleriyle iş birliği yaparak, başarısızlık sebeplerinin belirlenmesine ve bu sorunların çözümlenmesine bakılması gerekir." dedi.

"Ödüllendirme için maddi ödüller düşünülmemeli"

Karne notları yüksek olan öğrencilerin başarılarının ödüllendirilmesinin doğal bir beklenti haline geldiğini ifade eden Gelbal, çocukların başarılarının ödüllendirilmesi için her zaman maddi ödüllerin düşünülmemesi gerektiğini söyledi.

Gelbal, velilerin, çocuklarını başarılarından dolayı güzel sözlerle tebrik edebileceklerini ve kendilerinin de mutlu olduklarını söyleyebileceklerini, bunun çocukların motivasyonunun ve başarısının sağlanmasında önemli olduğunu vurguladı.

"Yarıyıl tatili çocukların dinlenmeleri için bir fırsat"

Yarıyıl tatilinin, öğrencilerin geçirdikleri yoğun eğitim öğretim sürecinin ardından dinlenmeleri için bir fırsat olduğunu vurgulayan Gelbal, soru çözmeye dayalı verilen ev ödevlerinin öğrencilerin dinlenmelerine engel olacağını söyledi. Gelbal, öğretmenlerin, tatil süresi içinde, okulda öğrenilenlerin unutulmaması için ev ödevleri verebildiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çocukların yarıyıl tatillerinde ödev yapmak yerine, seveceği okuma etkinliklerine yer verilmesi, sinema, tiyatro, sergi, müze ziyaretleri gibi kültürel faaliyetlere katılması, akraba ziyaretleri yapılması, farklı kişilerle tanışması ikinci dönem için onları çok daha hazır ve istekli hale getirebilir. Öğrencilerin tatil sürelerini ödev yaparak geçirmeleri, dinlenme sürelerini kullanamamalarına neden olabilir. Tatilde sevecekleri etkinliklere yer verilmesi, ikinci dönemdeki eğitim öğretim faaliyetlerinin daha iyi olmasına destek verebilir."