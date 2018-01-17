Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üniversite sınavına 5 ay gibi bir süre kala İhlas Koleji, Bahçelievler Özel İhlâs Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri için Antalya’da Lara Fame Residance Otel’de Beylikdüzü Özel Marmara Evleri İhlâs Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri için de İstanbul Hilton Garden Inn Otel’de YKS kampları düzenleniyor. Kamplarda İhlâs Koleji öğrencileri 10 saatlik etüt ve bire bir derslerden oluşan çalışma programı dâhilinde hazırlıklarına devam ediyorlar.



Beş gün sürecek kamplarda öğrenciler için bireysel olarak hazırlanan çalışmalar da yer alıyor. Öğrencilerin bu bireysel hazırlıklar sayesinde belirlenen soru çözme sayısına ulaşmaları ve bire bir etütlerle de eksiklerini tamamlamaları hedefleniyor.



Yoğun katılımın olduğu kamplarda etüt saatleri dışında sosyal aktivitelerle de öğrencilerin rahatlaması ve derslere konsantre olması sağlanıyor.



Yoğun katılımın olduğu kamplarda etüt saatleri dışında sosyal aktivitelerle de öğrencilerin rahatlaması ve derslere konsantre olması sağlanıyor.



Bedri Yeltekin “YKS için önümüzde 5 aylık süre var”