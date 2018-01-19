Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümüşhane'deki ailesini ziyarete giderken Tunceli'de yol kesen PKK'lı teröristlerce aracı yakılıp, kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın son görev yaptığı ve isminin yaşatıldığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki okulun öğrencileri karne gününde hüzün yaşadı.

ŞEHİT NECMETTİN ÖĞRETMENİN FOTOĞRAFINI ÖPTÜLER

60 kilometre uzaklıkta bulunan Çiftçibaşı Mahallesinde bulunan Necmettin Yılmaz İlkokulunda okuyan şehit öğretmenin öğrencileri, geçen yıl karne dağıttıktan sonra ayrılan öğretmenlerinin şehit edilmesinin ardından ilk kez karne aldı.

Hüznün hakim olduğu sınıfta öğretmenlerinden karnelerini alan öğrenciler, masada duran şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın fotoğrafını öptü. Şehit öğretmenlerini çok özlediğini belirten öğrenciler, "Geçen yıl karnelerimizi Necmettin öğretmen dağıttı, biz onu çok seviyorduk ve çok özledik" dedi.

"KEŞKE OLAY YAŞANMASAYDI"

Öğrencilerinin şehit öğretmenlerini unutmadığını belirten sınıf öğretmeni Ali Canpolat ise "Geçen yıl son karneleri şehit öğretmenimiz dağıtmıştı ama maalesef bu yıl dağıtamadı. Bu dönem karneleri ben dağıttım. Keşke bu üzücü olay yaşanmasıydı. Buradan tüm şehit ailelerine başsağlığı diliyorum, şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Bugün hüzünlü bir karne günü yaşıyoruz" diye konuştu.

Öğretmenleri, karnelerini dağıttığı öğrencilerine yarıyıl tatilinde okumaları için hikaye kitabı hediye etti.





GÜMÜŞHANE'DE SIĞINMACI ÇOCUKLAR KARNE ALDI

Ülkelerindeki savaş ve yoksulluk nedeniyle çeşitli zaman dilimlerinde Gümüşhane’ye gelen 7 ülkeden 76 mülteci ve sığınmacı öğrenci, il genelindeki 20 bin öğrenci gibi karnesini alarak ara tatile başladı.

Çoğunluğu Afganistan’dan olmak üzere çeşitli sebeplerle Pakistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak ve Suriye’den aileleriyle birlikte mülteci ve sığınmacı olarak geldikleri Gümüşhane’de normal hayatlarına devam eden öğrenciler, okulda Türkçe öğreniyor, diğer öğrencilerle birlikte tüm dersleri görüyor.