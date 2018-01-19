Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karaman Geçici Eğitim Merkezi Müdürü Ali Çiydem, başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirdiklerini belirterek, merkezin Suriye ile Türk okulları arasında köprü vazifesi gördüğünü anlattı.

Anasınıfında 3, ilkokulda 10, ortaokulda 6 şubede 280 öğrencinin eğitim gördüğü merkezde 26 Suriyeli, 8 Türk öğretmenin görev yaptığını dile getiren Çiydem, "Arap öğretmenlerimiz burada kendi dillerinde eğitim verirken, Türk öğretmenlerimiz de bu çocuklarımıza Türkçe dil eğitim desteği sağlıyorlar. Bu ikinci yılımız, ara karne döneminde çocuklarımıza karnelerini vereceğiz. İki haftalık dinlenmeye geçecekler. Kendi dillerinde eğitim görürken burada Türkçeyi de öğrenerek Türk okullarına geçiş yapmalarına katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Karnelerini alan öğrencilerin mutluluğu objektiflere yansıdı.