Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ANKARA

Altındağ’da açılan Türk Kızılayı Ankara Şubesi Şehit Serhat Önder Çocuk Koruma Merkezinde, sığınmacı 6-18 yaş grubu çocuklar için ihtiyaç temelli eğitim veriliyor. Aktiviteler, atölye çalışmaları, seminer ve eğitimler sayesinde çocukların psikolojik ve gelişimsel süreçleri takip ediliyor. Iraklı ve Suriyeli savaş mağduru aileler, merkezde çocuklarıyla beraber etkinliklere katılıyor ve daha aktif hareket ediyorlar. Atölyede, Türkçe, İngilizce, Arapça eğitimler veriliyor. Türk, Iraklı, Afgan, Suriyeli çocukların sosyal uyumu güçlendiriliyor. Çocuklar arasında kaynaşma sağlanıyor.