Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Personel Başkanlığı (DPB), 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme takvimini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, KPSS'nin birinci yerleştirmesi için 12 Mart-11 Mayıs'ta DPB, kamu kurum ve kuruluşlardan yerleştirme taleplerini toplayacak. 26 Haziran-5 Temmuz'da ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca tercihler alınacak.

KPSS'nin ikinci yerleştirmesi için DPB, kamu kurum ve kuruluşlardan yerleştirme taleplerini 6 Ağustos-5 Ekim'de toplayacak, 11-20 Aralık'ta ÖSYM Başkanlığınca tercihler alınacak.

Bu arada, KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri) için başvurular 10-21 Mayıs'ta yapılacak, sınav 22 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.