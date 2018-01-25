Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AÖF final sınav sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrenci, açık öğretimden okul hayatına devam ediyor. Yakın zaman içerisinde yapılan Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınav sonuçları belli oldu. ÖSYM, AÖF final sınav sonuçlarını açıkladı. Açık öğretimden üniversite eğitimlerine devam eden milyonlarca öğrenci, AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Açıklanan sınavların ardından AÖF final sınav sonuçlarını sorgulama işlemlerinin nereden yapılacağını merak içerisinde arıyor. aof.anadolu.edu.tr adresine girerek, ''Sınav sonucu öğrenmek için tıklayın'' bölümünden AÖF final sınav sonuçlarını sorgulayabilirsiniz. İşte AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AÖF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.

MAZERET SINAVI

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.

Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

AÖF'DE BÜTÜNLEME VAR MI?

AÖF'ün bütünleme sınavını neden yapmadığına dair açıklama yapan Anadolu Üniversitesi, konuyu şu ifadelerle açıkladı; Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Güz döneminde bir öğrencinin başarısız olduğu bir dersi bahar döneminde genel not ortalamasını yükselterek kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki “Uyarı” ve “Tekrar” durumları uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir.