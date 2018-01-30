Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Musul’da bulunan ve ülkenin “en büyük ikinci üniversitesi” olarak nitelendirilen Musul Üniversitesi, Haziran 2014’te DEAŞ tarafından ele geçirildi. Irak ordusu geçen ekimde bölgeden teröristleri temizledi ancak üniversite binası, yaşanan şiddetli çatışma ve ağır bombardımanların bütün izlerini üzerinde taşıyor. Birçok fakülte binası yerle bir olmuş veya yıkılmış olan üniversite yerleşkesinde, mermi, bomba veya yangın izi olmayan bir yer görmek neredeyse imkânsız. Iraklı gençler ise bütün bu olumsuzluklara rağmen eğitimlerine devam ediyor. Kampüs içinde tahrip edilmiş yollar ve etraftaki yıkıntılar arasında derslerine yetişmeye çalışan öğrencilerin yıllar sonra okullarında olmaktan duyduğu heyecan ve mutluluk yüzlerinden okunuyor. Bazı yardım kuruluşları ve hükûmetten gelen sınırlı destek sayesinde ekim ayından yeniden eğitime başladıklarını anlatan Musul Üniversitesi Basın Sözcüsü Abdulkerim Hetroşi “Musul Üniversitesi 1967’de kuruldu. DEAŞ’ın eline geçmeden önce 23 fakülte,120 bölüm ve 120 laboratuvara sahip olan üniversite, yaşanan çatışmalar sebebiyle şu anda binalarının yüzde yetmişi yıkılmış veya hasar görmüş durumda. Terör örgütü mensupları üniversiteyi kışla ve eğitim kampı olarak kullandı. Bütün kütüphaneleri yakıp 80 milyondan kitap ve elektronik belgeleri yok etti. Üniversitemiz Orta Doğu’daki en büyük matbaaya sahipti. Ancak bu matbaa, kütüphanelerle beraber havaya uçurularak kullanılamaz hâle getirildi. Öğrencilerin ders görebileceği sınıflar, çalışacakları laboratuvarlar çok sınırlı, birçok farklı bölüm veya fakülte aynı mekânları paylaşmak durumunda kalıyor” dedi.