Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

Türkiye’de nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için sektörün taleplerini dikkate alan Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki ve teknik eğitim alanında birçok uygulamayı hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda havacılık sektöründe önümüzdeki süreçte ortaya çıkacak nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere Yer Hizmetleri meslek dalı öğretim programı hazırlandı. Ankara, İstanbul ve Rize illerinde bulunan 8 mesleki ve teknik ortaöğretim okulu bünyesinde Sivil Havacılık Alanı Yer Hizmetleri eğitimi verilmeye başlandı. Yine, maden sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amacıyla da 12 ilde, 13 mesleki ve teknik ortaöğretim okulu bünyesinde Madencilik dalında eğitim veriliyor. Öte yandan MEB, çevre dostu okulların sayısın arttırmak için yenilenebilir enerjiyi okullarda yaygınlaştırıyor. Güneş ve rüzgâr zengini Türkiye’de yenilenebilir enerjinin ilk kurumu olan; elektrik, ısınma gibi bütün enerjisini güneş ve rüzgârdan sağlayacak çevre dostu Cezeri Yeşil Teknoloji Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara’da faaliyete geçirildi. Böylelikle en az yüzde 80 enerji verimliliği sağlanacak.