Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneğinden yapılan açıklamaya göre, programın koordinatörlüğünü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet Kavas üstelenecek.

www.afrikaokulu.com adresinden ön kayıtları alınan program 8 hafta sürecek. Ön kayıtları tamamlananlar arasından seçilen 100 kişi programa katılmak hakkı kazanırken, eğitimler 3 Şubat-24 Mart arasında cumartesi günleri Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde yapılacak.

Seminerlerin bitiminde sınava tabi tutulacak katılımcılardan başarılı olanlara sertifikaları verilecek.

Projede Afrika'nın tarihi, kültürü ve geleceğine yön verecek potansiyelin incelenmesi, farkındalık oluşturulup Afrika üzerine çalışacak uzmanlık düzeyinde öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Türk, Afrikalı birçok akademisyen ve uzmanın yer alacağı eğitimlerde "Afrika'nın tarihi coğrafyası ve jeopolitiği", "Afrika'nın beşeri coğrafyası: etnisite, toplum, siyaset", "Afrika mahalli sultanlıkları ve Osmanlı asırları", "Sömürgecilik ve neo-emperyalizm", "Uluslararası siyaset ve dış politika araçları", "Uluslararası güvenlik ve tedhiş hareketleri", "Afrika imajı, afro-Türkler, biz-öteki ilişkileri" ve "Afrika'nın ekonomi politiği, insani yardımlar" gibi ana başlıklarda birçok konu ele alınacak.